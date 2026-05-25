Slušaj vest

Poseta dolazi nakon razornog ruskog vazdušnog napada tokom noći 24. maja, koji je prvenstveno bio usmeren na Kijevi njegovu okolinu, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, a oko 100 je ranjeno.

- Ova poseta je simbol solidarnosti između beloruskog i ukrajinskog naroda u našoj zajedničkoj borbi za slobodu i dostojanstvo - rekao je savetnik Tihanovskaje, Dzianis Kučinski, na mreži "Iks".

Posle dolaska vozom, Tihanovskaja je započela posetu odavanjem pošte na grobu Marije Zajceve, beloruske aktivistkinje koja se pridružila ukrajinskim snagama i poginula u istočnoj Ukrajini u januaru 2025. godine.

profimedia-1105394179.jpg
Svetlana Tihanovskaja Foto: Vladyslav Musiienko / AFP / Profimedia

Kasnije tog dana, iz prve ruke je videla posledice ruskog napada na Kijev tokom vikenda, a posetila je i NE Černobilj i obližnji napušteni grad Pripjat, svega nekoliko kilometara od granice sa Belorusijom.

U narednim danima očekuje se da će se Tihanovskaja sastati sa ukrajinskim liderima, dobrovoljcima i predstavnicima beloruskih organizacija u egzilu.

profimedia-1105393973.jpg
Svetlana Tihanovskaja Foto: Vladyslav Musiienko / AFP / Profimedia

Razgovori će biti fokusirani na saradnju između Ukrajine i beloruske demokratske opozicije, regionalnu bezbednost i načine da se spreči dalje uključivanje Belorusije u ruski rat.

Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha potvrdio je posetu Tihanovskaje 22. maja, usred rastućih tenzija između Kijeva i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka - bliskog saveznika Moskve.

profimedia-1105394162.jpg
Svetlana Tihanovskaja Foto: Vladyslav Musiienko / AFP / Profimedia

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski sve češće upozorava da bi Rusija uskoro mogla da otvori novi front na severu Ukrajine, pokušavajući pritom da dublje uvuče Belorusiju u rat.

Lukašenko koji je dozvolio ruskim snagama da koriste teritoriju Belorusije kao polaznu tačku za ofanzivu na Kijev 2022. godine, negirao je takve planove i predložio sastanak sa Zelenskim, bilo u Belorusiji ili u Ukrajini.

Kijev je odbacio tu ponudu, a Sibiha je rekao da Ukrajina umesto toga traži dijalog sa beloruskom demokratskom opozicijom.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaLUKAŠENKO U BORBI ZA SEDMI UZASTOPNI MANDAT: Zakazani predsednički izbori u Belorusiji, liderka opozicije iz egzila poslala poruku naciji
pjimage-1.jpg
PlanetaTIHANOVSKA UPOREDILA LUKAŠENKOV DIKTATORSKI REŽIM SA VIRUSOM: U Belorusiji je više političkih zatvorenika nego poslanika u EP
svetlana-tihanovska.jpg
PlanetaLUKAŠENKO DAO INTERVJU ZA CNN ALI KRENUO PRKOSNO U STARTU: Mislite da sam LUD? Situacija u Americi i Britaniji je daleko lošija!
w-57163460-lukasenko.jpg
PlanetaTIHANOVSKA TRAŽILA SNAŽNIJE ANGAŽOVANJE AMERIKE PROTIV LUKAŠENKA! BAJDEN PORUČIO: Uz beloruski narod smo u borbi za demokratiju!
bajden-tihanovskaja.jpg