SVETLANA STIGLA U KIJEV! Liderka opozicije želi da spreči ulazak Belorusije u RAT protiv Ukrajine! Posetila Černobilj, položila cveće na grob Marije Zajceve!
Poseta dolazi nakon razornog ruskog vazdušnog napada tokom noći 24. maja, koji je prvenstveno bio usmeren na Kijevi njegovu okolinu, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, a oko 100 je ranjeno.
- Ova poseta je simbol solidarnosti između beloruskog i ukrajinskog naroda u našoj zajedničkoj borbi za slobodu i dostojanstvo - rekao je savetnik Tihanovskaje, Dzianis Kučinski, na mreži "Iks".
Posle dolaska vozom, Tihanovskaja je započela posetu odavanjem pošte na grobu Marije Zajceve, beloruske aktivistkinje koja se pridružila ukrajinskim snagama i poginula u istočnoj Ukrajini u januaru 2025. godine.
Kasnije tog dana, iz prve ruke je videla posledice ruskog napada na Kijev tokom vikenda, a posetila je i NE Černobilj i obližnji napušteni grad Pripjat, svega nekoliko kilometara od granice sa Belorusijom.
U narednim danima očekuje se da će se Tihanovskaja sastati sa ukrajinskim liderima, dobrovoljcima i predstavnicima beloruskih organizacija u egzilu.
Razgovori će biti fokusirani na saradnju između Ukrajine i beloruske demokratske opozicije, regionalnu bezbednost i načine da se spreči dalje uključivanje Belorusije u ruski rat.
Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha potvrdio je posetu Tihanovskaje 22. maja, usred rastućih tenzija između Kijeva i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka - bliskog saveznika Moskve.
Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski sve češće upozorava da bi Rusija uskoro mogla da otvori novi front na severu Ukrajine, pokušavajući pritom da dublje uvuče Belorusiju u rat.
Lukašenko koji je dozvolio ruskim snagama da koriste teritoriju Belorusije kao polaznu tačku za ofanzivu na Kijev 2022. godine, negirao je takve planove i predložio sastanak sa Zelenskim, bilo u Belorusiji ili u Ukrajini.
Kijev je odbacio tu ponudu, a Sibiha je rekao da Ukrajina umesto toga traži dijalog sa beloruskom demokratskom opozicijom.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)