Poseta dolazi nakon razornog ruskog vazdušnog napada tokom noći 24. maja, koji je prvenstveno bio usmeren na Kijevi njegovu okolinu, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, a oko 100 je ranjeno.

- Ova poseta je simbol solidarnosti između beloruskog i ukrajinskog naroda u našoj zajedničkoj borbi za slobodu i dostojanstvo - rekao je savetnik Tihanovskaje, Dzianis Kučinski, na mreži "Iks".

Posle dolaska vozom, Tihanovskaja je započela posetu odavanjem pošte na grobu Marije Zajceve, beloruske aktivistkinje koja se pridružila ukrajinskim snagama i poginula u istočnoj Ukrajini u januaru 2025. godine.

Svetlana Tihanovskaja Foto: Vladyslav Musiienko / AFP / Profimedia

Kasnije tog dana, iz prve ruke je videla posledice ruskog napada na Kijev tokom vikenda, a posetila je i NE Černobilj i obližnji napušteni grad Pripjat, svega nekoliko kilometara od granice sa Belorusijom.

U narednim danima očekuje se da će se Tihanovskaja sastati sa ukrajinskim liderima, dobrovoljcima i predstavnicima beloruskih organizacija u egzilu.

Razgovori će biti fokusirani na saradnju između Ukrajine i beloruske demokratske opozicije, regionalnu bezbednost i načine da se spreči dalje uključivanje Belorusije u ruski rat.

Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha potvrdio je posetu Tihanovskaje 22. maja, usred rastućih tenzija između Kijeva i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka - bliskog saveznika Moskve.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski sve češće upozorava da bi Rusija uskoro mogla da otvori novi front na severu Ukrajine, pokušavajući pritom da dublje uvuče Belorusiju u rat.

Lukašenko koji je dozvolio ruskim snagama da koriste teritoriju Belorusije kao polaznu tačku za ofanzivu na Kijev 2022. godine, negirao je takve planove i predložio sastanak sa Zelenskim, bilo u Belorusiji ili u Ukrajini.