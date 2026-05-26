Policija je saopštila da su još četiri osobe povređene u toj nesreći koja se dogodila u Nacionalnom parku Marčison Fols na severozapadu zemlje u nedelju uveče. U vozilu se nalazilo sedam zvaničnika Ugandske poreske uprave (URA), dodaje se.

Saobraćajne nesreće česte su u Ugandi, a incidenti u kojima učestvuju divlje životinje i ljudi takođe su u porastu jer se zajednice šire i zadiru u zaštićena područja divljine.

(Kurir.rs/Index.hr)

