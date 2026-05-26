Najmanje tri osobe poginule su nakon što je vozilo naletelo na slona u nacionalnom parku u Ugandi, objavili su zvaničnici
POGINULA TRI POREZNIKA! Vozilo naletelo na slona u Ugandi! (VIDEO)
Policija je saopštila da su još četiri osobe povređene u toj nesreći koja se dogodila u Nacionalnom parku Marčison Fols na severozapadu zemlje u nedelju uveče. U vozilu se nalazilo sedam zvaničnika Ugandske poreske uprave (URA), dodaje se.
Saobraćajne nesreće česte su u Ugandi, a incidenti u kojima učestvuju divlje životinje i ljudi takođe su u porastu jer se zajednice šire i zadiru u zaštićena područja divljine.
(Kurir.rs/Index.hr)
