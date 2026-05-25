Jedan maloletnik je uhapšen u ponedeljak u okviru istrage pokrenute nakon pronalaska tela 11-godišnjeg deteta u nedelju u Renu, prema informacijama lista Le Parisien. Dete je pronađeno sa mokrim peškirom "vrlo čvrsto stegnutim oko vrata".

Osoba koja je uhapšena nešto je starija od žrtve, prema izvoru bliskom istrazi. Tužilac je precizirao da ima 16 godina. Istraga je u toku. Tužilac je u ponedeljak popodne naveo da je i petnaestogodišnja devojčica privedena.

- Sama se prijavila u policijsku stanicu u Renu - dodao je isti izvor, objašnjavajući da je ona jedna od "dvoje mladih ljudi koji su viđeni sa žrtvom na mestu zločina popodne na dan tragedije".

Telo deteta pronađeno je u nedelju. Tužilaštvo je prvobitno saopštilo da je imalo 12 godina. Oko 16:40 časova jedan ribar čuo je povike neidentifikovanog deteta i pozvao policiju, koja je izašla na lice mesta. Policajci su zatim pronašli telo u žbunju, sa tkaninom oko vrata.

- Uprkos pozivu svedoka koji su pronašli telo, hitne službe nisu uspele da reanimiraju dete - navelo je tužilaštvo.

Veliki broj policajaca bio je na mestu događaja u nedelju uveče, vršeći uviđaj u blizini stambenog kompleksa koji se nalazi pored reke Vilaine, koja protiče kroz Ren, primetio je novinar AFP-a.

Postavljen je veliki beli šator, dok su forenzičari u belim zaštitnim odelima i plavim rukavicama prikupljali dokaze i fotografisali područje uz obalu reke. Javni tužilac Rena, Frederik Teile, posetio je mesto događaja, ali nije davao izjave za medije.

Govoreći za AFP, jedna 21-godišnja stanovnica naselja naglasila je da je taj deo grada "veoma prometan".

- U blizini je park, ljudi često džogiraju uz obalu reke. Sve je veoma otvoreno i čudno je da je ovde mogao da se dogodi zločin - rekla je ona.

- Ovo je pravi šok. To je mirno naselje, nedaleko od centra, nikada nisam imala problema. Uz kanal postoje šatori beskućnika, ali oni nisu problematični - rekla je druga stanovnica, žena u tridesetim godinama koja nije želela da otkrije ime.