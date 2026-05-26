Papa Lav XIV poručio je danas da razvoj oružja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji otvara ozbiljna pitanja, upozorivši da pojedini autonomni sistemi mogu delovati bez značajne ljudske kontrole. Pozvao je države i međunarodne institucije da tehnološki napredak usmere ka zaštiti čoveka, očuvanju dostojanstva i jačanju solidarnosti i zajedničkog dobra.

Prilikom predstavljanja svoje prve socijalne enciklike "Magnifica humanitas" (Veličanstveno čovečanstvo), pastriskog pisma koje je prvenstveno upućeno biskupima ali je namenjeno i pripadnicima cele katoličke crkve, papa Lav je upozorio na rizike od korišćenja veštačke inteligencije, i pozvao je da ona "bude razoružana", prenosi Vatikan njuz.

Papa je kazao da je "Magnifica humanitas" nastala na osnovu informacija koje je dobio iz opsežnih razgovora sa naučnicima, inženjerima, prosvetnim radnicima, političkim liderima i porodica, koje su zabrinute za budućnost mlađih generacija.

Dodao je da je čuo "veoma uznemirujuće glasove" o autonomnim sistemima naoružanja i algoritmima koji mogu da uskrate pristup zdravstvenoj zaštiti, zaposlenju ili bezbednosti, na osnovu nepravednih i pristrasnih podataka.

- Drugi veoma uznemirujući glasovi su mi takođe stigli o sve više autonomnih sistema naoružanja koji su praktično van svakog ljudskog domašaja da njima efikasno upravlja - rekao je papa Lav XIV.

Papa je u svom pismu istakao da "veštačka inteligencija mora biti razoružana".