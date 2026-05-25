Mali avion marke "Cesna" udario je u ženu koja se bavi paraglajdingom iznad austrijskih Alpai pocepao joj padobran, ali je zahvaljujući neverovatnoj prisebnosti 44-godišnja Sabrina uspela da aktivira rezervni padobran i bezbedno sleti.

Na snimku, koji je zabeležila kamera pričvršćena za Sabrininu nogu, vidi se kako u početku mirno leti iznad slikovitog planinskog predela Šmitenhue.

Međutim, ubrzo se čuje sve glasniji zvuk motora, a Sabrina okreće glavu ulevo. U sledećem trenutku iznad planine pojavljuje se avion koji se direktno zabija u njeno padobransko krilo.

Avion je za dlaku promašio samu Sabrinu, ali je udar potpuno raskomadao kupolu padobrana i presekao užad, zbog čega je počela naglo da pada ka zemlji.

Dok je padala i okretala se u vazduhu, ona je, vrišteći u panici, ipak uspela da ostane dovoljno prisebna da se oslobodi zamršenih konopaca i u poslednjem trenutku aktivira rezervni padobran.

Trenutak pred sam udarac Foto: X/Printscreen

Posle sletanja, Sabrinu je preuzeo policijski helikopter i prevezao do lokalnog aerodroma. Pilot aviona, 28-godišnjak, takođe je uspeo bezbedno da sleti na aerodrom Cel am Zi. Kasnije je izjavio da nije imao nikakvu šansu da izbegne sudar.

Sabrina se kasnije oglasila na Instagramu.