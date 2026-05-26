Bivše pape su se više puta izvinile zbog učešća hrišćana u transatlantskoj trgovini robljem, ali nisu javno priznale ulogu Svete stolice u legalizaciji ropstva.

Papa Lav XIV, u čijoj porodici je bilo i robova i robovlasnika, izvinjenje je uputio u svojoj prvoj enciklici "Magnifika Humanitas" (Veličanstveno čovečanstvo), objavljenoj juče.

- Nemoguće je ne osetiti duboku tugu kada se razmišlja o ogromnoj patnji i poniženju koje je toliko ljudi podnelo, u oštroj suprotnosti sa njihovim neizmernim dostojanstvom ljudi koje Gospod beskrajno voli. Zbog toga, u ime Crkve, iskreno molim za oproštaj - napisao je papa Lav u enciklici.

Ovaj sveobuhvatni manifest odnosi se na zaštitu čovečanstva u eri sve većeg oslanjanja na veštačku inteligenciju.

Lav je pomenuo transatlantsku trgovinu robljem u vezi sa onim što je nazvao novim oblicima ropstva i kolonijalizma koje podstiče digitalna revolucija, poput neregulisanog rada u kopanju retkih minerala za kompjuterske čipove, neophodnih za upotrebu veštačke inteligencije.

Papa je u enciklici odgovorio na decenije poziva američkih katolika afričkog porekla, aktivista i naučnika Svetoj stolici da se iskupi za svoju ulogu u trgovini ljudima u kolonijalnom periodu.

Više papa je tokom 15. i 16. veka poveljama dalo dozvolu svetovnim vladarima da porobljavaju nehrišćansko stanovništvo u Africi i Americi.

- Već u ranom modernom periodu, Rimska apostolska stolica, odgovarajući na zahteve suverena, intervenisala je nekoliko puta kako bi regulisala i dala legitimitet oblicima potčinjavanja, a u određenim slučajevima i porobljavanju "nevernika" - naveo je papa Lav.