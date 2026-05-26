Direktor češke obaveštajne službe BIS, Mihal Kudelka, upozorio je da je verovatnije da bi Rusijamogla da izvede ograničeni napad na neku članicu NATO-a kako bi testirala reakciju Saveza nego da pokrene veliki rat poput onog u Ukrajini.

- Verovatnije je da bi jedna članica NATO-a, verovatno u baltičkom regionu, mogla da bude napadnuta kako bi se testirao odgovor Saveza - rekao je Kudelka na bezbednosnoj konferenciji u češkom parlamentu, prenosi Češki radio.

Kudelka, koji vodi češku Bezbednosno-informativnu službu (BIS), rekao je da Evropa trenutno nije suočena sa pretnjom masovnog napada nalik ruskoj totalnoj invaziji na Ukrajinu, ali je upozorio na drugačiji scenario.

Naglasio je da zapadne države moraju da pokažu jedinstvo i odlučnost kako bi odvratile moguću rusku agresiju.

- Potrebno je nedvosmisleno pokazati jedinstvo i spremnost na odbranu jer je to jedini način da se ruski agresor odvrati od ove veoma opasne avanture - rekao je.

Istovremeno je upozorio da ne treba ni slepo verovati ruskim porukama niti panično reagovati na pretnje.

- Sve moramo procenjivati hrabro i hladne glave - dodao je.