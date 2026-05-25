Američki predsednik, Donald Trampizrazio je žaljenje zbog smrti 13 pripadnika američke vojske koji su poginuli tokom rata sa Iranom, a neke od porodica poginulih vojnika prisustvovale su njegovom govoru povodom Dana sećanja.

- Ovi neverovatni muškarci i žene dali su svoje živote kako bi osigurali da država broj jedan na svetu koja sponzoriše terorizam nikada ne dobije nuklearno oružje i neće ga dobiti. Nikada neće imati nuklearno oružje. Siguran sam da to znate - rekao je Tramp.

- U dva nedavna rata izgubili smo ukupno 13 pripadnika vojske. U Venecueli, koja je bila potpuna i totalna pobeda, preuzeli smo to za jedan dan, bez ijednog gubitka. U operaciji "Epski bes" izgubili smo 13 divnih duša, divnih posebnih ljudi - dodao je Tramp.

On je potom pozvao porodicu Arijane Savino, 31-godišnje pripadnice vojske koja je poginula u martu u sudaru aviona za dopunu goriva iznad Iraka, i zamolio ih da ustanu kako bi dobili aplauz.

(Kurir.rs/The New York Post/Preneo: V.M.)

