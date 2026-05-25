TRAMP NA KOMEMORACIJI POGINULIM AMERIČKIM VOJNICIMA: "Iran nikada neće imati nuklearno oružje, siguran sam da to znate, izgubili smo 13 divnih duša" (VIDEO)
Američki predsednik, Donald Trampizrazio je žaljenje zbog smrti 13 pripadnika američke vojske koji su poginuli tokom rata sa Iranom, a neke od porodica poginulih vojnika prisustvovale su njegovom govoru povodom Dana sećanja.
- Ovi neverovatni muškarci i žene dali su svoje živote kako bi osigurali da država broj jedan na svetu koja sponzoriše terorizam nikada ne dobije nuklearno oružje i neće ga dobiti. Nikada neće imati nuklearno oružje. Siguran sam da to znate - rekao je Tramp.
- U dva nedavna rata izgubili smo ukupno 13 pripadnika vojske. U Venecueli, koja je bila potpuna i totalna pobeda, preuzeli smo to za jedan dan, bez ijednog gubitka. U operaciji "Epski bes" izgubili smo 13 divnih duša, divnih posebnih ljudi - dodao je Tramp.
On je potom pozvao porodicu Arijane Savino, 31-godišnje pripadnice vojske koja je poginula u martu u sudaru aviona za dopunu goriva iznad Iraka, i zamolio ih da ustanu kako bi dobili aplauz.
(Kurir.rs/The New York Post/Preneo: V.M.)