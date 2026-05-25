Pripadnici korpusa Azov, Nacionalne garde izveli su napade na ciljeve u blizini Marijupolja i ruske granice, a potom su objavili video snimke tih akcija

- Ukrajinska teritorija mora biti oslobođena od ruskih trupa. Najpouzdaniji način da se to postigne jeste pomeranje sanitarne zone za neprijateljsku logistiku bliže samoj Rusiji i okupiranom Krimu, navodi se u saopštenju Azova.

Na objavljenom snimku vide se napadi na autoputevima Marijupolj-Taganrog i Marijupolj-Volnovaha. Marijupolj u Donjeckoj oblasti je pod ruskom kontrolom od 21. maja 2022. godine, posle povlačenja ukrajinskih snaga iz čeličane Azovstalj.

Među braniocima grada bili su i borci tadašnje jedinice Azov, od kojih su se neki predali ruskim snagama i još uvek su u zarobljeništvu.

Petro Andriuščenko, bivši savetnik gradonačelnika Marijupolja, izvestio je o nestašici dizela usled stalnih napada. Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala dalekometne udare na ruske vojne objekte i infrastrukturu na teritorijama pod ruskom kontrolom i unutar Rusije.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

