Iranski predsednik, Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su u ponedeljak iranski državni mediji pozivajući se na portparola Ministarstva komunikacija, prenosi Rojters.

Prema podacima internet opservatorije NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Samo manji broj građana uspevao je da zaobiđe ograničenja koristeći skupe i napredne VPN usluge.

Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje.

Prekid je usledio u trenutku intenzivnih vojnih operacija i pokušaja kontrole informacija unutar Irana, dok su se istovremeno vodile borbe na terenu i bezbednosne operacije povezane sa ratom.

Ovo nije prvi put da Iran pribegava gašenju interneta. Slične mere uvedene su i ranije tokom velikih antivladinih protesta, kada su vlasti nastojale da ograniče širenje informacija i otežaju organizovanje demonstracija.

Ponovno uspostavljanje pristupa internetu dolazi nakon gotovo tri meseca ograničenja koja su, prema organizacijama koje prate internet slobode, značajno uticala na svakodnevni život građana, poslovanje i komunikaciju sa inostranstvom.

Predsednik Irana, Masud Pezeškijan