AMERIKA ĆE USKORO DATI ZELENO SVETLO IZRAELSKOJ VOJSCI: Stižu nove i veoma loše vesti za Hezbolah i Liban!
Neimenovani visoki američki zvaničnik izjavio je danas izraelskim medijima da SAD od Izraela ne očekuju da bez odgovora trpi takve napade, piše Times of Israel.
- Hezbolah iznova ignoriše zahteve da prestane sa napadima na Izrael, uključujući i nedavni ultimatum. Od Izraela se nikada neće očekivati da pasivno trpi napade na svoje snage i civile. Mi nismo Bajdenova administracija - navodno je izjavio taj zvaničnik izraelskoj televiziji "Kanal 12".
On je naveo da je Hezbolahu proteklih osam dana napao Izrael sa više od hiljadu dronova i 700 raketa kako bi osujetio mirovne pregovore te zemlje sa Libanom.
- Prekršili su primirje 2. marta i sada imaju nameru da libanskom narodu uskrate put ka miru i obnovi - naveo je američki zvaničnik.
Dodao je da Hezbolah, koji podržava Iran, pregovore Izraela i Libana vidi kao egzistencijalnu pretnju, jer bi uspeh pregovora lišio Hezbolah moći.
Izraelska vosjka saopštila je danas da je započela novi talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha na jugu Libana. Ranije je vojska izdala upozorenja na evakuaciju za grad Tir i okolna područja.
Proteklih dana, Hezbolah je pojačao napade dronovima iz južnog Libana. Ranije danas, Hezbolahov dron pogodio je kuću u Metuli na severu Izraela, dok je eksplozija drona oštetila stajalište za školski autobus u naselju Šomera. U napadima nije bilo povređenih.
