Ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov danas je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom najavio da će "Moskva započeti udare na centre odlučivanjau Kijevu".

Lavrov je pozvao Sjedinjene Američke Države da "obezbede evakuaciju svog diplomatskog osoblja", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi "Kijev independent".

Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu

Telefonski razgovor usledio je nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova ranije danas najavilo planove za novi talas masovnih dalekometnih udara na Kijev, što je Moskva nazvala odmazdom za ukrajinski napad u Luganskoj oblasti.

Lavrov je u razgovoru upozorio na "sistematske i dosledne udare" i skrenuo pažnju na preporuku diplomatskim misijama da evakuišu osoblje iz Kijeva.

Ovo je prvi kontakt dvojice zvaničnika od 5. maja, kada su navodno razgovarali o mirovnim naporima uz posredovanje SAD. Za sada nije poznato ko je inicirao poziv, a rusko ministarstvo je saopštilo da se razgovaralo i o situaciji u Ormuskom moreuzu, kao i o Kubi.

Sporni napad u Starobilsku

Povod za najavljenu odmazdu je ukrajinski napad dronovima u noći 22. maja na obrazovnu ustanovu u gradu Starobilsk u Luganskoj oblasti, koju je Rusija zauzela na početku rata.

Prema navodima Moskve, u napadu na studentski dom i susednu zgradu Pedagoškog fakulteta poginula je 21 osoba, uključujući decu, dok su desetine povređene.

Kompletan spisak poginulih i ranjenih u ukrajinskom napadu na studentski dom u Luganskoj oblasti

Kijev je istog dana ruske tvrdnje nazvao "obmanjujućim informacijama", naglasivši da se strogo pridržava međunarodnog humanitarnog prava i da gađa isključivo vojnu infrastrukturu.

Generalštab Ukrajine izvestio je da je na području Starobilska izveden udar na komandno postrojenje elitne ruske jedinice za bespilotne letelice i škole Rubikon, koja deluje duž cele linije fronta, ali nisu navedeni dodatni detalji.

Pogođen studentski dom u Luganskoj oblasti

Kijev: Nećemo podleći ucenama

Pretnja je stigla samo dan nakon jednog od najvećih ruskih raketnih i bespilotnih napada na glavni grad, u kojem supoginule dve osobe, a više od 80 ih je povređeno.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je strane državljane, uključujući diplomate, da napuste grad, a ukrajinske civile da se drže podalje od "vojne i administrativne infrastrukture režima Zelenskog".

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da Ukrajina "ne bi trebalo da podleže ovoj ruskoj uceni" i pozvao na "proporcionalan" odgovor Zapada, uključujući "dodatne pakete pomoći i dodatne sankcije".

- Putin mora da shvati da vojnim sredstvima neće postići ništa. Umesto toga, mora da spasava svoju zemlju, ako još može - dodao je Sibiha, aludirajući na posledice ukrajinskih dalekometnih udara na rusku ekonomiju.