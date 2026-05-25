Bivši komandant Revolucionarne garde Irana i vojni savetnik Vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai izjavio je da će Teheran ako SAD nastave rat zagorčati život Amerikancima, i da će napraviti velike probleme američkoj ekonomiji, javila je danas američka televizija Foks njuz.

- Islamska Republika vam govori da će, ako nastavite rat, zagorčati život američkom narodu i napraviti velike probleme američkoj ekonomiji - rekao je Rezai na konferenciji za novinare.

On je naveo da je Teheran predložio Vašingtonu "put koji najmanje košta" i da želi poštene pregovore.

Predsednik SAD, Donald Tramp ranije danas objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut soušal da pregovori sa Iranom dobro napreduju Iran, ali da mirovni sporazum mora odgovarati svim stranama.

- Biće to samo veliki sporazum za sve ili nema sporazuma, nazad na bojno polje i pucnjava, ali veća i jača nego ikad pre, a to niko ne želi - naveo je Tramp u objavi.

Američki list "Volstrit džornal" navodi pozivajući se na neimenovane posrednike između SAD i Irana da su pregovori danas usporili, zbog tvrdih stavova dve strane o iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija Teheranu.

