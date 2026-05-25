Špansko ministarstvo zdravlja potvrdilo je drugi slučaj zaraze hantavirusom među španskim državljanima koji se nalaze u karantinu u madridskoj Centralnoj vojnoj bolnici Gomez Ulja.

Reč je o putnicima evakuisanim sa kruzera MV Hondius nakon izbijanja zaraze, čime je ukupan broj zaraženih među njima porastao na dvoje, prenosi "Juronjuz".

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom sa kruzera "MV Hondius"

Novozaražena osoba identifikovana je kao bliski kontakt prvobitnog slučaja i već se nalazila u izolaciji i pod lekarskim nadzorom u skladu sa protokolima Sistema za rano upozoravanje i brzi odgovor.

Zdravstvene vlasti saopštile su da je zaraza otkrivena rutinskim PCR testiranjem i da slučaj ne predstavlja povećan rizik za širu javnost.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe