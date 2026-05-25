Špansko ministarstvo zdravlja potvrdilo je drugi slučaj zaraze hantavirusom među španskim državljanima koji se nalaze u karantinu u madridskoj Centralnoj vojnoj bolnici Gomez Ulja.

Reč je o putnicima evakuisanim sa kruzera MV Hondius nakon izbijanja zaraze, čime je ukupan broj zaraženih među njima porastao na dvoje, prenosi "Juronjuz".

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom sa kruzera "MV Hondius" Foto: Peter Dejong/AP, ELTON MONTEIRO/LUSA

Novozaražena osoba identifikovana je kao bliski kontakt prvobitnog slučaja i već se nalazila u izolaciji i pod lekarskim nadzorom u skladu sa protokolima Sistema za rano upozoravanje i brzi odgovor.

Zdravstvene vlasti saopštile su da je zaraza otkrivena rutinskim PCR testiranjem i da slučaj ne predstavlja povećan rizik za širu javnost.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe Foto: Qasem Elhato/Qasem Elhato, screenshot AP

Preostalih 12 španskih državljana ostaje u karantinu pod lekarskim nadzorom. Iz ministarstva su poručili da će propisane mere izolacije ostati na snazi sve dok ne prođe period od 42 dana, kako nalažu međunarodni protokoli.

(Kurir.rs/Euronews/Preneo: V.M.)

