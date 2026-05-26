Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da je pokrenula nove napade na južni deo Irana, ciljajući lokacije na koji se nalaze raketni lanseri, kao i iranske čamce koji su pokušavali da postave mine.

- Vazdušni udari su preduzeti u samoodbrani i cilj im je bio da zaštite naše trupe od pretnji koje donose iranske snage. Američka vojska nastavlja da brani naše snage istovremeno se držeći uzdržano tokom aktuelnog prekida vatre - naveo je kapetan Tim Hokins, portparol CENTCOM.

BBC navodi da Iran još uvek nije odgovorio na najnoviji američki napad, ali da je Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, ranije izjavio da, iako je postignut izvestan napredak u pregovorima o okončanju rata, dogovor o tome "neće uslediti odmah".

Britanski medijski servis dodaje da nije jasno kakav će uticaj ovaj napad imati na bilo kakav potencijalni mirovni sporazum između SAD i Irana.

"Ili će biti dobar dogovor ili neće biti dogovora"

Nakon vazdušnih udara američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je dogovor sa Teheranom i dalje moguć i ukazao na razgovore koje danas treba da vode glavnog iranski pregovarač i ministar spoljnih poslova sa premijerom Katara.

- Videćemo da li možemo da postignemo napredak. Mislim da se mnogo priča o specifičnim formulacijama u početnom dokumentu, tako da će biti potrebno nekoliko dana - kazao je Rubio novinarima tokom zvanične posete Indiji.

Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Šef Stejt departmenta je rekao da je američki predsednik Donald Tramp "izrazio želju da se (dogovor) postigne".

- Ili će biti postignut dobar dogovor ili neće biti dogovora - poručio je Rubio.

Novinari su ga kasnije ponovo upitali o napadima izvedenim u ponedeljak.

- Moreuzi moraju da budu otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način, tako da moraju da budu otvoreni. Ono što se tamo dešava je nezakonito, nelegalno je, neodrživo je za svet, neprihvatljivo je - naveo je Rubio, misleći na iransku blokadu i naplaćivanje "putarina" brodovima u Ormuskom moreuzu.

Foto: Shutterstock, Printscreen

Kapetan Hokins je rekao da je u američkim napadima ciljano područje u blizini Bandar Abasa, lučkog grada na jugu Irana gde se nalazi pomorska baza postavljena na samom ulazu u Ormuski moreuz,

Eksplozije u Bandar Abasu

Iranski državni mediji su ranije izvestili da lokalni zvaničnici u Bandar Abasu sprovode istragu nakon što su se u gradu čule eksplozije.

BBC podseća da je tokom proteklog vikenda Tramp nagovestio da su zaraćene strane blizu dogovora, ali je kasnije kazao da je naložio pregovaračima "da ne žure", dok je Rubio rekao da bi sporazum mogao da bude postignut u ponedeljak.

Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Ali, Bagei je juče imao odgovor na to.

- Tačno je kada se kaže da smo se složili o velikom delu pitanja o kojima se raspravlja... Ali, reći da to znači da će potpisivanje sporazuma uslediti odmah, takvu tvrdnju niko ne može da iznese - poručio je iranski diplomata.

Esmail Bagei Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Memorandum o razumevanju o kojem se raspravlja navodno uključuje produženje prekida vatre na dodatnih 60 dana, deblokadu Ormuskog moreuza i plan za dalje pregovore o iranskom nuklearnom programu.