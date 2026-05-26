Severna Koreja je danas lansirala neidentifikovani projektil sa svoje zapadne obale, saopštila je južnokorejska vojska.

Poslednje slično lansiranje dogodilo se 19. aprila, kada je Pjongjang ispalio više raketa kratkog dometa, što su državni mediji opisali kao demonstraciju kasetnih bombi.

Lansiranje je usledilo nekoliko sati nakon što je predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung tokom sednice vlade pozvao na jače napore za unapređenje vojske zemlje.

Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

Predsednik Severne Koreje Kim Džong Un se fokusirao na proširenje nuklearnog i raketnog arsenala svoje zemlje otkako su pregovori o nuklearnom programu sa SAD propali 2019. godine.

Predsednik SAD Donald Tramp je više puta izrazio želju da nastavi razgovore sa Kimom, što je Pjongjang do sada ignorisao  i pozvao Vašington da odustane od zahteva za nuklearno razoružanje Severne Koreje kao preduslova za razgovore.

