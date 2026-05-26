

Tamara Vučić boravi u Kini u okviru državne posete predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Tokom posete, Peng Lijuan i Tamara Vučić obišle su muzej plesa akademije, gde su se upoznale sa istorijom kineske plesne umetnosti. U plesnim studijima sa velikim interesovanjem pratile su časove kineskog tradicionalnog plesa, baleta i drugih plesnih pravaca. Nakon toga pogledale su nastupe učenika i u srdačnoj i prijatnoj atmosferi razgovarale sa nastavnicima i studentima.

Peng Lijuan istakla je da plesna umetnost prevazilazi nacionalne granice, povezuje kulture i ideje i ima jedinstvenu ulogu u jačanju međuljudske razmene i međusobnog razumevanja. Izrazila je nadu da će umetnici iz Kine i Srbije dodatno unaprediti razmenu i saradnju, te stvoriti još više izuzetnih umetničkih dela.