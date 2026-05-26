PROIRANSKA EKSTREMISTIČKA ORGANIZACIJA KAO ODGOVOR LANSIRALA DRONOVE I RAKETE

Izraelska vojska saopštila je da je započela talas vazdušnih udara širom Libana nakon objave premijera Benjamina Netanjahua da će njegova zemlja intenzivirati napade na proiransku ekstremističku organizaciju Hezbolah.

BBC prenosi da su Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile da su pokrenule napade na pozicije Hezbolaha u dolini Beka na istoku Libana i u drugim delovima zemlje.

Hezbolah je saopštio da je uzvratio izvođenjem 22 napada dronovima i raketama i da su mete bili izraelski vojnici, tenkovi, kasarne i zgrade.

Ranije ovog meseca Liban i Izrael su se složili da produže 45-dnevni prekid vatre, iako su borbe delimično nastavljene.

"U ratu sa Hezbolahom"

U sinoćnoj video objavi Netanjahu je kazao da je Izrael "u ratu sa Hezbolahom" i da je vojsci rečeno da im "zada težak udarac".

Netanjahu je rekao da je u ofanzivi izraelske vojske protiv Hezbolaha "eliminisano... više od 600 terorista".

- Ali, to sada od nas zahteva da pojačamo udare, da pojačamo intenzitet - naveo je Netanjahu.

Bezalel Smotrič i Itamar Ben Gvir, dvojica izraelskih ministara iz krajnje desnice, pozvali su na proširenje vojne kampanje, uključujući i napade na Bejrut.

Kontraudar dronovima i raketama

Hezbolah je saopštio da je u ponedeljak koristio dronove i rakete za napade na lokacije širom južnog Libana i severnog Izraela, kao odgovor na ono što je nazvao izraelskim "kršenjem prekida vatre".

Zvaničnici iz Libana i Izraela, zemalja koje nemaju zvanične diplomatske odnose, trebalo bi da održe novu rundu pregovora u Vašingtonu naredne nedelje.

Libanski predsednik Žozef Aun zahtevao je potpuno povlačenje Izraela iz južnog Libana.

BBC podseća da su od potpisivanja sporazuma o prekidu vatre 16. aprila izraelski napadi uglavnom ograničeni na jug zemlje, gde se nalaze izraelske trupe i odakle Izrael tvrdi da su lansirani dronovi i rakete na jevrejsku državu.

Dolina Beka, koja je napadnuta sinoć, nalazi se u istočnom Libanu, blizu granice sa Sirijom.