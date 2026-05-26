U prisustvu predsednika Kine, Si Đinpinga i predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, u Pekingu je potpisan niz sporazuma o saradnji između Kineske medijske grupacije (KMG) i institucija Republike Srbije.

Šen Haisijung, zamenik šefa Odeljenja za javnost Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik KMG-a, potpisao je sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom finansija Sinišom Malim dva memoranduma o razumevanju — o saradnji između KMG-a i Vlade Republike Srbije, kao i između KMG-a i Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Takođe je sa Suzanom Vasiljević, savetnicom za medije predsednika Republike Srbije, potpisan sporazum o produbljivanju saradnje između KMG-a i Službe za saradnju sa medijima Predsedništva Republike Srbije.

Pored toga, KMG je potpisala i niz sporazuma sa Filmskim centrom Srbije, listom „Politika“, Radio-televizijom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i Institutom za međunarodnu politiku i privredu.

Prema potpisanim dokumentima, Kineska medijska grupacija i Vlada Srbije sarađivaće u izveštavanju i promociji specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, kao i u unapređenju institucionalne saradnje sa Ministarstvom informisanja i telekomunikacija, Službom za saradnju sa medijima Predsedništva i drugim relevantnim institucijama. Saradnja će obuhvatiti razmenu sadržaja, zajedničku produkciju i organizaciju događaja, tehnološku saradnju i razmenu kadrova.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije nadležno je za kreiranje i sprovođenje politika u oblasti informisanja i telekomunikacija. Služba za saradnju sa medijima Predsedništva Republike Srbije zadužena je za komunikaciju sa medijima i odnose s javnošću. Filmski centar Srbije je državna institucija koja pruža podršku filmskoj industriji i razvoju filmske kulture. „Politika“ je najstariji i jedan od najuticajnijih listova u Srbiji. Radio-televizija Srbije je nacionalni javni servis. Turistička organizacija Srbije zadužena je za promociju turizma, dok je Institut za međunarodnu politiku i privredu jedan od najznačajnijih instituta za međunarodne odnose u Srbiji — odnosno istraživačka institucija i centar za analize javnih politika u oblasti spoljne politike.