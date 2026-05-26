Stigle su reakcije iz Irana nakon prvih američkih vazdušnih udara na tu zemlju od prekida vatre uspostavljenog pre mesec i po dana.

Skaj njuz prenosi da je državni medijski servis Islamske Republike Iran (IRIB) kritikovala napade objavom na društvenoj mreži X u kojoj tvrdi da su SAD ubile desetine hiljada Iranaca, a da sada vazdušne udare na jugu Irana nazivaju "samoodbranom", kako je najnoviju akciju okarakterisala Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske.

Britanska televizija navodi da nije jasno odakle je IRIB dobio ove brojke koje nisu proverene i daleko su veće od bilo kojih prethodnih procena.

Iranska novinska agencija Irna objavila je dugačak urednički komentar o ratu nakon napada, govoreći o snazi Teherana i insistirajući da je njegova pozicija jaka.

- Iran je izašao iz rata velikih razmera u kojem snage nisu bile ravnopravne, jak i otporan; ali konsolidacija ove pobede i konačnog uspeha dogodiće se, osim na terenu, u pregovaračkim salama i u upravljanjem domaćom ekonomijom - piše u tekstu.

Irna je dodala da u "iskrenoj analizi... rat još nije završen" i da predstoji "još dramatičnija bitka rečima“ u pregovaračkoj sali.

Agencija Fars je objavila da su američki i izraelski avioni napali iranske brodove južno od ostrva Larak u Ormuskom moreuzu, pri čemu je ubijeno "nekoliko iranskih državljana", prenela je Anadolija.

Indeks navodi da, iako iranska agencija nije dala tačan broj poginulih, neki mediji navode da su u napadima ubijene četiri osobe.

