SEDMORO LJUDI ZAROBLJENO U PEĆINI! Tražili zlato, a onda je sve pošlo po zlu, čuveni spasioci u trci sa vremenom dok voda guta jamu (VIDEO)
Tajlandski stručnjaci za spasavanje iz pećina, koji su pomogli u dramatičnom izvlačenju omladinskog fudbalskog tima 2018. godine, od juče rade na izvlačenju sedam ljudi zarobljenih u poplavljenoj pećini u susednom Laosu.
Sedam laoških seljana ušlo je u pećinu u centralnoj provinciji Ksajsombun, oko 120 kilometara severoistočno od glavnog grada Vijentijana, 20. maja, objavila je državna agencija Laopatana njuz.
Tražili su zlato i ostali su zarobljeni u pećini nakon što je jaka kiša izazvala bujične poplave, blokirajući im izlaz, dodaje se.
Vlasti i seljani rade na ispumpavanju vode iz pećine, ali spasilački timovi nisu uspeli da dođu do grupe.
- Još uvek ne znamo da li ima znakova života ili da li su još živi - rekao je francuskoj novinskoj agenciji AFP predsednik laoškog udruženja dobrovoljaca za spasavanje.
Oko 100 ljudi iz Laosa i Tajlanda otišlo je na lokaciju u okrugu Long Čan kako bi pomoglo u operacijama spasavanja, saopštilo je udruženje.
U pomoć stigli heroji čuvenog spasavanja iz 2018.
Dva tajlandska spasilačka specijalista i još jedan stručnjak iz Finske, koji su učestvovali u spasavanju tima "Divlje svinje" – koji su proveli skoro tri nedelje zarobljeni bujičnim poplavama u pećinskom kompleksu Tam Luang na severu Tajlanda 2018. godine – stigli su u pećinu u Laosu u ponedeljak.
Kapiten ekipe preminuo je 2023. godine u Velikoj Britaniji u sedamnaestoj godini, a britanska istraga kasnije je zaključila da je reč o samoubistvu.
Spasioci vode trku s vremenom
Laoska spasilačka grupa je u pismu od subote saopštila da se obraća dobrotvornim organizacijama u Tajlandu za specijalizovano osoblje i opremu, uključujući vodene pumpe, generatore i uređaje za termoviziju, kako bi pomogli u lociranju i izvlačenju sedam zarobljenih ljudi.
Grupa je opisala situaciju kao humanitarnu vanrednu situaciju i pozvala tajlandske partnere da doprinesu, jer spasioci rade u teškim uslovima poplave.
- Misija je teška. Zbog kiše, kada smo sišli [u pećinu] morali smo da se povučemo jer je nivo vode rastao - rekao je tajlandski spasila putem Fejsbuk stranice u nedelju.
Sistem pećina, koji se nalazi u udaljenom području, proteže se duboko pod zemljom, sa više nivoa i nekim prolazima koji dosežu više od 100 metara od ulaza, saopštila je laoska spasilačka grupa.
(Kurir.rs/CBS)