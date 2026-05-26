Tajlandski stručnjaci za spasavanje iz pećina, koji su pomogli u dramatičnom izvlačenju omladinskog fudbalskog tima 2018. godine, od juče rade na izvlačenju sedam ljudi zarobljenih u poplavljenoj pećini u susednom Laosu.



Sedam laoških seljana ušlo je u pećinu u centralnoj provinciji Ksajsombun, oko 120 kilometara severoistočno od glavnog grada Vijentijana, 20. maja, objavila je državna agencija Laopatana njuz.

Tražili su zlato i ostali su zarobljeni u pećini nakon što je jaka kiša izazvala bujične poplave, blokirajući im izlaz, dodaje se.

Vlasti i seljani rade na ispumpavanju vode iz pećine, ali spasilački timovi nisu uspeli da dođu do grupe.

- Još uvek ne znamo da li ima znakova života ili da li su još živi - rekao je francuskoj novinskoj agenciji AFP predsednik laoškog udruženja dobrovoljaca za spasavanje.

Oko 100 ljudi iz Laosa i Tajlanda otišlo je na lokaciju u okrugu Long Čan kako bi pomoglo u operacijama spasavanja, saopštilo je udruženje.

U pomoć stigli heroji čuvenog spasavanja iz 2018.

Dva tajlandska spasilačka specijalista i još jedan stručnjak iz Finske, koji su učestvovali u spasavanju tima "Divlje svinje" – koji su proveli skoro tri nedelje zarobljeni bujičnim poplavama u pećinskom kompleksu Tam Luang na severu Tajlanda 2018. godine – stigli su u pećinu u Laosu u ponedeljak.

Kapiten ekipe preminuo je 2023. godine u Velikoj Britaniji u sedamnaestoj godini, a britanska istraga kasnije je zaključila da je reč o samoubistvu.

Spasioci vode trku s vremenom

Laoska spasilačka grupa je u pismu od subote saopštila da se obraća dobrotvornim organizacijama u Tajlandu za specijalizovano osoblje i opremu, uključujući vodene pumpe, generatore i uređaje za termoviziju, kako bi pomogli u lociranju i izvlačenju sedam zarobljenih ljudi.

Grupa je opisala situaciju kao humanitarnu vanrednu situaciju i pozvala tajlandske partnere da doprinesu, jer spasioci rade u teškim uslovima poplave.

- Misija je teška. Zbog kiše, kada smo sišli [u pećinu] morali smo da se povučemo jer je nivo vode rastao - rekao je tajlandski spasila putem Fejsbuk stranice u nedelju.