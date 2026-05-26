Dva italijanska humanitarna radnika koji su sleteli na aerodrom Malpensa u Milanu nakon povratka iz Ugande i završili u bolnici zbog visoke temperature i drugih simptoma, negativni su na virus ebole, saopštilo je italijansko Ministarstvo zdravlja u ponedeljak uveče, prenosi Malpensa24.it.

Kako je Ministarstvo saopštilo, pacijenti su podvrgnuti specijalističkoj kliničkoj proceni iz predostrožnosti u okviru praćenja epidemije ebole koja se razvila u Demokratskoj Republici Kongo.

Ministarstvo, preko Odeljenja za prevenciju, u kontaktu je sa regionom Lombardija i takođe učestvuje u radu Operativnog komiteta civilne zaštite u okviru koordinacije i praćenja situacije.

Ministarstvo kaže da će nastaviti da objavljuje zvanične informacije u skladu sa razvojem epidemiološke slike i naglašava da je rizik u Italiji i dalje veoma nizak.

Prema početnim kliničkim procenama, najverovatnije se radi o bakterijskoj infekciji sistema za varenje. Dva pacijenta su takođe bila negativna na malariju i najvažnije respiratorne viruse koji se prate.

Njihovo zdravlje i dalje prate specijalisti za zarazne bolesti.

Regionalni komesar za socijalnu zaštitu Lombardije Gvido Bertolaso rekao je da se među mogućnostima koje se trenutno razmatraju nalazi bakterijska infekcija digestivnog sistema i da su oba pacijenta bila pozitivna na šigelu. Dodao je da su u toku dodatne mikrobiološke i kulturološke analize.

Aktiviran protokol zbog sumnje na ebolu

Bertolaso je naglasio da trenutno nema elemenata koji bi ukazivali na rizik po javno zdravlje. Takođe je rekao da bi, da su poštovani tačni rokovi i procedure, medijska uzbuna koja je dovela do značajnog ulaganja resursa mogla biti izbegnuta.

Članovi proodice u izolaciji

Dva humanitarna radnika, muškarac (31) i žena (33), vratili su se iz Ugande u nedelju nakon oko tri meseca volontiranja. Nakon njihovog povratka, aktiviran je zdravstveni protokol za sumnju na ebolu u dve opštine u provinciji Komo, Lurate Kačivio i Bulgarograso.

Putovali su sa još pet osoba iz dve porodice. Žena je imala visoku temperaturu, mučninu, povraćanje, dijareiju i blaže neurološke simptome, dok je muškarac imao umerenu temperaturu i crijevne tegobe. Oboje su prevezeni u izolaciju u bolnicu Sako.

Ostali članovi grupe i neki članovi njihovih porodica su stavljeni u kućnu samoizolaciju.