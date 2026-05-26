Naoružani turski borbeni avioni ponovo su počeli da krše grčki nacionalni vazdušni prostor, a jedan incident doveo je do simulacije vazdušne borbe između dva grčka i dva turska lovca F-16 u oblasti između ostrva Lemnos i Lezbos, saopštili su grčki zvaničnici.

Ovaj susret označio je treći takav sukob od početka 2026. godine.

Prethodni incidenti zabeleženi su 26. marta i 12. maja, nakon ranije konfrontacije u decembru 2025. godine. Pre ove nedavne serije susreta, poslednje simulacije vazdušnih borbi dogodile su se u februaru 2023. godine, pre zemljotresa u jugoistočnoj Turskoj i početka mirnijeg perioda u Egejskom moru.

Grčke vlasti su saopštile da je u ponedeljak zabeleženo 10 povreda vazdušnog prostora. U to vreme u širem regionu severoistočnog Egejskog mora nije bila u toku nikakva vojna vežba, pošto je vežba EFES 2026 završena 22. maja.

Zvaničnici u Atini prate da li najnoviji incident signalizira povratak ranijoj turskoj taktici ili predstavlja izolovani prikaz tenzija.

Ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis, odgovarajući u parlamentu na pitanja o raspravama u vezi sa doktrinom "Plava domovina", rekao je da međunarodno pravo zahteva sporazum između susednih država za razgraničenje ekskluzivne ekonomske zone.

- Nijedan domaći zakonodavac nikada ne može obavezati ova pitanja - rekao je on, dodajući da jednostrane akcije "nemaju apsolutno nikakve pravne posledice" i da su "nepotrebne i stvaraju tenziju".

Ministar odbrane Grčke posetio Albaniju

Ministar odbrane Grčke Nikos Dendijas je odvojeno posetio Albaniju, gde se sastao sa premijerom Edijem Ramom i ministrom odbrane Ermalom Nufijem kako bi razgovarali o regionalnim geopolitičkim dešavanjima, evropskom putu Albanije i bilateralnoj saradnji.

Tokom razgovora u Tirani, Grčka i Albanija su se takođe dogovorile da ponovo sazovu zajednički komitet stručnjaka za vojna groblja vojnika poginulih u Grčko-italijanskom ratu 1940–1941.