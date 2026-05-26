Slušaj vest

I dalje traje istraga o smrti Antonele Di Jelsi (50) i njene ćerke Sare Di Vita (15), koje su preminule u Italiji tokom božićnih praznika od posledica trovanja.

Sara i njena majka Antonela najverovatnije su se otrovale hranom koja je poslužena na Badnje veče. Znakove trovanja pokazivao je i Antonelin suprug Đani, jedini koji je preživeo. Sara je preminula 27. decembra prošle godine, a njena majka dan kasnije.

Tokom opsežne istrage, u krvi majke i ćerke otkriveni su tragovi ricina, ali i dalje nije jasno kako je otrov dospeo u njihovo telo.

Tročlana porodica je pokazivala prve znake trovanja nedugo nakon večere i bili su čak dva puta u Hitnoj pomoći pre nego što su Saru i Antonelu primili na lečenje. Prvo se verovalo da se porodica otrovala pečurkama i dagnjama koje su jeli na Badnje veče, ali je ta teza u međuvremenu odbačena.

Istraga potresnog slučaja nastavlja se saslušanjima, tehničkim konsultacijama i novim istražnim saznanjima. Istražitelji nastavljaju da istražuju trovanja ricinom, retkom i izuzetno teškom supstancom za praćenje, dok je u poslednjih nekoliko sati pažnja pre svega usmerena na lik "tetke Izuče".

Foto: Facebook

Novi predmet istrage i novo saslušanje

Nakon jedne medicinske sestre, na saslušanje je došla i tetka Sarinog oca Đanija. U pitanju je 86-godišnja Izuče, koja je davala iskaz u policiji oko dva sata.

Predmet istrage je torta koju je tetka pravila i odnela Sari i Antoneli za božićne praznike, 23. ili 24. decembra. Međutim, tetka nije prisustvovala večeri kada se torta jela. Sada policija pokušava da utvrdi ko je još "imao pristup" torti do kobne večere, koja je u smrt odvela majku i ćerku.

Istraga, barem za sada, nastavlja se bez osumnjičenih.

Sudija je objasnio da će biti potrebno više vremena i dodatne istrage pre nego što se donesu konačni zaključci.

- Proći će dani i meseci jer trenutno nema osumnjičenih, niti čak ni dokaza koji bi ukazivali na to ko je to mogao da učini - rekao je sudija.

Pravosuđe je pojačalo tim veštaka u istrazi. Tužiteljka iz Larina imenovala je dva nova stručnjaka: profesora Karla Lokatelija, direktora centra za kontrolu trovanja u Paviji, i profesora Danijelea Merlija, koji će nadgledati hemijsko-forenzičke analize.

Konačni nalazi obdukcije Sare Di Vite i Antonelle Di Jelsi očekuju se do 30. juna, dok istražitelji i dalje razmatraju više mogućih scenarija, uključujući i sumnju na osobu blisku porodici.

U istrazi se pominje i nepoznata žena, opisana kao mogući "genijalni izvršilac", koja je možda poznavala navike žrtava i planirala vreme i način trovanja.

Sve su to za sada samo hipoteze, a policija nastavlja rad u tajnosti kako bi rekonstruisala događaje između Božića i kraja decembra.