TRAGEDIJA NA PRUŽNOM PRELAZU, VOZ SE ZAKUCAO U ŠKOLSKI MINIBUS! Ima mrtvih, na licu mesta hitne službe, užas u Belgiji (FOTO/VIDEO)
Dvoje školske dece i dvoje odraslih poginuli su u sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu u Belgiji.
- Moje prve misli su sa žrtvama - rekao je belgijski ministar za mobilnost Žan-Lik Kruke, koji je potvrdio izveštaje da su rampe na pružnom prelazu bile spuštene kada se dogodio sudar.
U autobusu se u trenutku sudara nalazilo sedmoro dece, vozač i pratilac.
Portparolka federalne policije rekla je da se sudar dogodio malo posle 8:00 časova po lokalnom vremenu.
Ona je za VRT rekla da niko u vozu nije povređen.
- Autobus je bio na putu ka školi za specijalno obrazovanje. Radi se uglavnom o deci iz srednjih škola - dodala je portparolka.
Slike sa mesta događaja pokazuju prevrnut minibus u Bugenhautu, malom gradu severozapadno od belgijske prestonice Brisela.
- Kakva srceparajuća vest - objavio je flamanski ministar prosvete Zuhal Demir na društvenim mrežama.
- Moje misli su sa svim žrtvama, njihovim porodicama i svima koji su blisko povezani - poručio je ministar.
