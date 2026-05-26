Dvoje školske dece i dvoje odraslih poginuli su u sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu u Belgiji.

- Moje prve misli su sa žrtvama - rekao je belgijski ministar za mobilnost Žan-Lik Kruke, koji je potvrdio izveštaje da su rampe na pružnom prelazu bile spuštene kada se dogodio sudar.

U autobusu se u trenutku sudara nalazilo sedmoro dece, vozač i pratilac.

Portparolka federalne policije rekla je da se sudar dogodio malo posle 8:00 časova po lokalnom vremenu.

Ona je za VRT rekla da niko u vozu nije povređen.

- Autobus je bio na putu ka školi za specijalno obrazovanje. Radi se uglavnom o deci iz srednjih škola - dodala je portparolka.

Slike sa mesta događaja pokazuju prevrnut minibus u Bugenhautu, malom gradu severozapadno od belgijske prestonice Brisela.

- Kakva srceparajuća vest - objavio je flamanski ministar prosvete Zuhal Demir na društvenim mrežama.

- Moje misli su sa svim žrtvama, njihovim porodicama i svima koji su blisko povezani - poručio je ministar.