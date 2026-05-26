U južnokorejskoj prestonici Seulu su danas tri osobe poginule, a tri povređene kada se urušio nadvožnjak.

Nesreća se dogodila tokom bezbednosne inspekcije nakon što su radnici obustavili radove na rušenju nadvožnjaka primetivši da je deo konstrukcije blago potonuo dok su radnici sekli betonske ploče, rekli su vatrogasci.

Srušio se nadvožnjak u južnokorejskoj prestonici Seulu Foto: Jintak Han/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žrtve su "smrskane olupinama nakon što se deo mosta iznenada srušio", rekli su zvaničnici Južne Koreje.

Policija je zatvorila saobraćaj oko mesta nesreće.

(Kurir.rs/Beta-AP)

