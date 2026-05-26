Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, obratio se svetskoj javnosti povodom početka ovogodišnjeg hadžiluka saopštenjem u kojem je uputio oštro upozorenje državama Bliskog istoka, poručivši da te zemlje "više neće biti štit za američke baze".

U izjavi koju prenosi Skaj njuz, Hamnei je naglasio da se kazaljke na satu neće okrenuti unazad i da Amerika više neće imati sigurno utočište za "pravljenje nestašluka" i uspostavljanje vojnih baza u regionu.

Modžtaba Hamnei

Ovo je jedno od retkih oglašavanja novog vrhovnog vođe od početka rata i udara u kojima je ubijen njegov otac, bivši vrhovni vođa Sajed Ali Hamnei. Prema izveštajima medija, Modžtaba Hamnei je ranjen u tim napadima i od tada se nije pojavljivao u javnosti, već se oglašava isključivo pisanim putem.

Moć "oružja Alahu Akbar" nakon mučeničke smrti Alija Hamneija

U seriji objava na društvenoj mreži Iks, iranski lider je pozvao islamski umet na migraciju iz materijalnog u božanski život, ističući da je uslov za to neprestana borba protiv zlokobnog Satane, odricanje od sebičnih želja i večna spremnost za odbranu Istine. Hamnei je posebno podvukao da je upravo fraza "Alahu Akbar" ono sveopšte duhovno oružje koje je iranskoj naciji dalo snagu da preživi gubitak prethodnog vođe.

"Oruže Alahu Akbar dalo je iranskoj naciji takvu moć da nakon bolne i mučeničke smrti velikog ajatolaha Sajeda Alija Hamneija, od strane najzlobnijih sila na svetu danas, doživi božansko uzdizanje i zadivi svet svojim podvizima."

On je podsetio da je tim istim ideološkim štitom muslimanski narod Irana pre 47 godina srušio "tiranski režim Pahlavija, prekinuo pohlepni uticaj Sjedinjenih Američkih Država i potpuno iskorenio cionistički uticaj iz zemlje".