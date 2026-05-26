Ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova odbacila je ponovljene pozive Moskve stranim diplomatama i građanima da napuste Kijev, rekavši da će zapadne misije ostati u ukrajinskoj prestonici uprkos eskalaciji ruskih pretnji daljim napadima.

U saopštenju na Fejsbuku u ponedeljak, Maternova je opisala nedavni izveštaj ruskog Ministarstva spoljnih poslova koji poziva strance da napuste Kijev kao "remek-delo licemerja", kritikujući ono što je nazvala pokušajem Moskve da oružjem iskoristi strah usred tekućeg rata protiv Ukrajine.

- Režim koji je godinama bombardovao stambene zgrade, muzeje, porodilišta, škole i elektrane sada odjednom govori jezikom međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija - rekla je.

- Isti režim koji svake noći pokreće raketne i bespilotne napade na civile sada upozorava druge da se drže podalje - dodala je.

Maternova je rekla da su poruke Rusije usmerene na širenje panike, ali je naglasila da to neće uspeti.

- EU ne ide nikuda. Ostajemo u Kijevu. Ostajemo uz Ukrajinu. Pretnje diplomatama i međunarodnim organizacijama nisu znak snage. One su znak očaja - rekla je.

Dodala je da sve agresivnija retorika Kremlja samo podvlači neuspeh Rusije da slomi otpornost Ukrajine ili oslabi međunarodnu podršku Kijevu.

Komentari su usledili nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdilo da njegove snage počinju "sistematske" napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu i takozvane "centre za donošenje odluka", dok je istovremeno pozivalo strane državljane i diplomatsko osoblje da napuste prestonicu.

Kao odgovor, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha odbacio je upozorenja kao "bestidnu ucenu", rekavši da takva retorika neće zastrašiti zapadne diplomate koji posluju u Kijevu.