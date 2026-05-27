Sedam ljudi je preminulo u Francuskoj direktno ili indirektno zbog toplotnog talasa u toj zemlji, saopštila je zamenica ministra energetike Mod Brežon.

Pet od sedam preminulih se udavilo u jezerima, rekama ili na plažama, rekla je Brežon, prenosi agencija Rojters.

Vlada je naložila lokalnim vlastima da preduzmu mere za zaštitu građana tokom sportskih događaja, dodala je ona.

Francuska od subote beleži temperature više od proseka, pri čemu je meteorološka agencija "Meteo Frans" izdala narandžasto upozorenje za veći deo Bretanje.

Očekuje se da će se toplotni talas nastaviti u sredu i četvrtak, saopštio je "Meteo Frans".