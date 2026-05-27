Slušaj vest

Sedam ljudi je preminulo u Francuskoj direktno ili indirektno zbog toplotnog talasa u toj zemlji, saopštila je zamenica ministra energetike Mod Brežon.

Pet od sedam preminulih se udavilo u jezerima, rekama ili na plažama, rekla je Brežon, prenosi agencija Rojters.

Vlada je naložila lokalnim vlastima da preduzmu mere za zaštitu građana tokom sportskih događaja, dodala je ona.

Francuska od subote beleži temperature više od proseka, pri čemu je meteorološka agencija "Meteo Frans" izdala narandžasto upozorenje za veći deo Bretanje

Očekuje se da će se toplotni talas nastaviti u sredu i četvrtak, saopštio je "Meteo Frans".

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaTEMPERATURE OBARAJU REKORDE ŠIROM EVROPE: Popaljeni meteoalarmi, upozorenja stižu svakog časa
Termometar, visoka temperatura
PlanetaDETE (11) PRONAĐENO MRTVO KRAJ REKE! Uhapšeno dvoje tinejdžera starosti 15 i 16 godina, žrtva BRUTALNO ubijena! "Tu žive beskućnici, ali nisu problematični"
Ren, reka, Francuska
Planeta"TEROR PROTIV CIVILA NIJE SNAGA, VEĆ OČAJ" Evropa osudila Rusiju zbog upotrebe balističke rakete "Orešnik" u napadu na Kijev! Oglasili se Ursula, Makron i Merc!
Screenshot 2026-05-24 074403.png
PlanetaHOROR NA POPULARNOJ DESTINACIJI U EVROPI: Prevrnuo se čamac pun turista i dece u morskoj pećini! Uživanje u ATRAKCIJI se pretvorilo u NOĆNU MORU! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-05-24 121619.png