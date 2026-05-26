Zemlje NATO saveza na vojnim vežbama koje sprovode uvežbavaju scenarije za nanošenje udara na Savez Rusije i Belorusije, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu.

On je ove podatke izneo tokom sastanka sa državnim sekretarom Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandrom Volfovičem.

Prema rečima Šojgua, zapadne zemlje više uopšte ne kriju svoje agresivne planove usmerene protiv Rusije i Belorusije.

"Tokom brojnih vojnih vežbi, a njih se, prema današnjim informacijama, istovremeno održava praktično 7, oružane snage NATO uvežbavaju scenarije za nanošenje udara na Savez Rusije i Belorusije“, istakao je Šojgu.

Sergej Šojgu, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, u poseti Severnoj Koreji Foto: YouTube/ ShanghaiEye魔都眼

On je takođe upozorio da se u mnogim državama Evrope ubrzano reaktivira nacistička ideologija, dok se istovremeno aktivno prekraja i prepisuje istorija Drugog svetskog rata.

Bratski odnosi Moskve i Minska u jeku bezbednosne krize

Sekretar Saveta bezbednosti posebno je naglasio da Belorusija ostaje najbliži saveznik Moskve. On je ukazao da dve zemlje ne vežu samo obični dobrosusedski odnosi, već istinski bratske veze, zajednička istorija, kao i duboko kulturno i duhovno srodstvo.