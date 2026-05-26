Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su SAD prekršile prekid vatre u regionu Hormozgan blizu Ormuskog moreuza, javlja Rojters.

Iz ministarstva je navedeno da će Iran odgovoriti i da neće oklevati da se brani.

Gardijan podseća da je američka vojska u ponedeljak izvela napade na jugu Irana, a među njenim metama bili su i čamci kojima iranske trupe pokušavaju da postave mine, gađani su i lanseri raketa, a vazdušni udari, u kojima su navodno učestvovali i izraelski avioni, opisani su kao čin "samoodbrane".

- SAD su počinile grubo kršenje primirja u regionu Hormozgan u poslednjih 48 sati... Iran smatra američki režim odgovornim za sve posledice koje proizilaze iz ovih agresivnih i neopravdanih akcija - navodi se u saopštenju iranskog ministarstva.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) tvrdi da su njegove snage oborile američki dron MQ-9 Riper i otvorile vatru na borbeni avion F-35 i još jedan dron koji je ušao u iranski vazdušni prostor.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

U saopštenju IRGC nije navedeno kada su se incidenti dogodili.

IRGC je u saopštenju upozorio da će uzvratiti na svako kršenje prekida vatre.

- Upozoravamo da ne sme biti bilo kakvog kršenja prekida vatre od strane agresivne američke vojske i smatramo da imamo legitimno i jasno pravo na recipročan odgovor - piše u saopštenju Revolucionarne garde koje su objavili iranski državni mediji.

CNN navodi da su američke i iranske snage već razmenjivale vatru tokom primirja, ali da nije jasno kako će najnoviji napad uticati na prekid vatre.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Jedna od glavnih tačaka koje koče pregovore o mirovnom sporazumu u američko-izraelskom ratu protiv Irana jeste odmrzavanje iranskih sredstava zamrznutih u inostranstvu.

Iranska agencija je objavila da 24 milijarde dolara zamrznutih sredstava mora da bude oslobođeno prema memorandumu o razumevanju o kojem se pregovara sa SAD.

1/6 Vidi galeriju Ras Lafan u Kataru, najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu, meta iranskog napada Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia