Majka tinejdžera koji je preminuo usled opasnog Tiktok izazova optužila je vladu Velike Britanije da je prespora i da konstantno odlaže donošenje odluke o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Elen Rum, majka četrnaestogodišnjeg Džulsa Svinija, nalazi se među članovima porodica koji će se u utorak sastati sa premijerom Kirom Starmerom, u sedmici kada se završava javna rasprava o uvođenju ove drastične mere."

Rum je u programu BBC Radija 4 poručila vlastima da moraju konačno da preuzmu kontrolu, donesu odluku i potpuno sklone ove platforme dok god ne postanu bezbedne za decu.

Bivši ministar uporedio tehnološke gigante sa duvanskom industrijom

Sa druge strane, predsednica Laburističke partije Ana Terli izjavila je da će vlada iskoristiti ovaj trenutak, ali je branila odluku da se sprovede javna rasprava kako bi zakonska rešenja pratila brze tehnološke promene.

Oštar stav izneo je i bivši ministar zdravlja Ves Striting, koji je u intervjuu za Gardijan uporedio društvene mreže sa duvanskim proizvodima, direktno optužujući tehnološke kompanije da svesno stvaraju zavisnost kod najmlađih.

"Oni znaju da je to štetno, a njihov poslovni model je orijentisan na to da privuku decu dok su mlada i da ih navuku na platforme koristeći funkcije koje su dizajnirane da izazovu zavisnost", izjavio je Striting.

Australijski model kao rešenje za spasavanje dece

Striting je naglasio da postoji sve veći broj dokaza o tome kako ova tehnologija razara detinjstvo, utičući katastrofalno na san, koncentraciju, učenje, kao i na celokupno mentalno i fizičko zdravlje dece.

On je ukazao na primer Australije, koja je već uvela potpunu zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, i naglasio da se taj model pokazao uspešnim u zaštiti dece od ozbiljnih opasnosti, iako pojedinci uspevaju da zaobiđu sistem.

"Ako to funkcioniše čak i za polovinu dece, to je daleko bolje nego da ne funkcioniše ni za jedno dete", poručio je bivši ministar, ocenjujući trenutni blag pristup ovom problemu kao prilično šokantan.

Vlada u Londonu je sprovela javnu raspravu koja je trajala 12 sedmica, a pored same starosne granice, na stolu su i druge oštre mere.