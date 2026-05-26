Turska policija koristila je vodene topove kako bi sprečila okupljanje pristalica Ozgura Ozela, bivšeg vođe Republikanske narodne stranke (CHP), najveće opozicione stranke u Turskoj.

Ozel i uže rukovodstvo Republikanske narodne partije, smenjeni su sa svojih funkcija prošle nedelje sudskim nalogom.

Ozel je nameravao da se obrati pristalicama u gradu Izmiru na zapadu zemlje, ali su oni koji su se uputili ka gradskom trgu Džumhurijet naišli na policiju u opremi za razbijanje demonstracija.

Proopoziciona televizija Halk TV prikazala je kako su mnogi od prisutnih, bili mokri od vodenih topova, dok su pokušavali da dođu do trga.

Intervencija vodenim topovima turske policije nad pristalicama bivšeg vođe vodeće opozicione Republikanske narodne stranke Foto: Erdem Sahin/AP

Lokalni mediji su takođe izvestile da je policija upotrebila biber sprej.

Politička kriza je počela prošle nedelje kada je apelacioni sud u Ankari poništio odluku o rukovodstvu Republikanske narodne partije donešenu na kongresu stranke iz 2023. godine kojom je imenovan Ozel za lidera.

Sudska odluka ga je zamenila njegovim prethodnikom, Kemalom Kiličdarogluom, što je izazvalo negodovanje među pristalicama stranke.