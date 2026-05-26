Iranske vlasti su u utorak pogubile čoveka nakon što su ga osudile za navodnu saradnju i špijunažu za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad, saopštilo je pravosuđe.

- Golamreza Kani Šakarab je pogubljen pod optužbom za obaveštajnu saradnju i špijunažu u korist cionističkog režima - objavio je veb-sajt pravosuđa Mizan Online, dodajući da je njegovu kaznu potvrdio Vrhovni sud.

Vešanje je najnovije u nizu pogubljenja koje je Islamska republika izvršila za slučajeve vezane za bezbednost nakon izbijanja rata sa Izraelom i Sjedinjenim Državama 28. februara.

Mizan je opisao Šekaraba kao "jednog od operativnih vođa Mosada u inostranstvu... koji je pokušavao da regrutuje pojedince unutar zemlje“ za "antibezbednosne akcije".

- Na kraju, u složenoj operaciji i koristeći taktiku obmane obaveštajnih podataka, optuženi je sproveden u zemlju i uhapšen - navodi se, dodajući da su ga pritvorile obaveštajne snage Korpusa islamske revolucionarne garde.

U izveštaju se takođe navodi da je Šekarab dobio zadatak od izraelske obaveštajne agencije Mosad "da otputuje u jednu od zemalja regiona sa ciljem identifikacije i pripreme terena za atentat na jevrejskog rabina... kako bi optužio Iran za antijevrejske akcije".

Nije bilo odmah jasno kada je Šekarab uhapšen ili osuđen.

- Konačno, nakon pregleda slučaja... i nakon sudskog postupka i potvrđivanja kazne u Vrhovnom sudu, optuženi je pogubljen vešanjem jutros - dodaje se u izveštaju.

U ponedeljak je Iran pogubio još jednog čoveka nakon što ga je osudio za izvođenje oružanih napada tokom nacionalnih antivladinih protesta koji su kulminirali u januaru.

Dan ranije, Iran je obesio Modžtabu Kiana zbog špijunaže u prvom prijavljenom pogubljenju povezanom sa špijunskim delima tokom rata Irana sa SAD i Izraelom.

Iran drugi u svetu po broju pogubljenja

Iran izvršava drugi najveći broj pogubljenja u svetu posle Kine, prema podacima grupa za ljudska prava, uključujući Amnesti internešenel.

Udvostručavanje broja pogubljenja u Iranu doprinelo je tome da svet dostigne rekord smrtnih kazni u 2025. godini, kakav nije viđen od 1981. godine, otkrio je izveštaj Amnestija objavljen ranije ovog meseca.

Organizacija Iran Human Rights sa sedištem u Norveškoj i organizacija Together Against the Death Penalty sa sedištem u Parizu saopštile su prošlog meseca u svom zajedničkom godišnjem izveštaju o smrtnoj kazni u Iranu da je najmanje 1.639 ljudi pogubljeno u 2025. godini, uključujući 48 žena.

Ranije ovog meseca, jedan muškarac je pogubljen zbog svoje uloge u ubistvu počinjenom tokom još jednog kruga protesta koji su potresli Iran 2022-2023. godine, nakon smrti Mahse Amini, mlade iranske Kurdkinje.