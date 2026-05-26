Slušaj vest

Zbog sve manjih zaliha skupih protivvazdušnih projektila, Ukrajina se u odbrani od ruskih napada sve više oslanja na domaći sistem za elektronsko ratovanje pod nazivom "Lima", kojim ometa i preusmerava ruske dronove i projektile.

Cilj ove nove odbrambene taktike jeste da se rusko oružje natera da potpuno promaši svoje mete, piše Politiko.

Za razliku od tradicionalne protivvazdušne odbrane koja raketama uništava nadolazeće pretnje, ovaj sistem ometa i lažira signale satelitske navigacije, zbog čega rusko oružje dramatično skreće sa svog kursa.

Jedan od programera sistema pojasnio je da Lima funkcionira tako što direktno prekida satelitsku navigaciju i stvara snažna polja za ometanje.

Slanje ruskih raketa u Peru i odbrana gradova za cenu jednog "Patriota"

Sistem je razvio ukrajinski odbrambeni startap Kaskade Sistems registrovan u SAD.

Kada se satelitski signali blokiraju, rusko dalekometno oružje nastavlja let koristeći inercijalne navigacione sisteme, ali im se preciznost drastično smanjuje za otprilike 2 kilometra na svakih 100 pređenih kilometara, što znači da je manja verovatnoća da će pogoditi ciljeve.

Komandant jedinice za elektronsko ratovanje pod pozivnim znakom "Alhemičar" istakao je da sistem uspešno lažira i zamenjuje koordinate za nekoliko kilometara, zbog čega projektili padaju u polja umesto da pogode ciljeve.

On je dodao da sistem može da stvori i mrtvu zonu u kojoj dron gubi signal, a u nekim ranijim napadima inženjeri su preusmerili dolazeće projektile tako što su ih naveli da misle kako se nalaze u Peruu.

Privlačnost ovog sistema leži u niskoj ceni, jer proizvodnja jedne jedinice košta do 3 miliona grivni, odnosno oko 58.000 evra.

Za zaštitu celog jednog velikog grada potrebno je između 30 i 100 jedinica, što je trošak od oko 5 miliona evra, koliko košta samo jedna jedina raketa sistema "Patriot".

Rat inženjera u laboratorijama i probijanje ruskih antena "Kometa"

Kaskade Sistems je do sada isporučio više od 400 sistema "Lima". Vojska je počela da ih koristi u julu 2024. godine, a njihova upotreba je u oktobru 2025. godine proširena i na odbranu civilne infrastrukture.

Prema podacima kompanije, ovi sistemi su u poslednjih 18 meseci omeli 20.500 dronova "Šahid" i preusmerili na desetine balističkih i krstarećih raketa. Načelnik odeljenja za elektronsko ratovanje kopnenih snaga Ukrajine Maksim Skoretski naveo je da najnovije verzije ometaju i ruski satelitski navigacioni sistem Glonas, pa čak i napredne klizne bombe.

Ipak, oslanjanje na elektronsko ratovanje donosi i rizike, jer preusmereni dronovi i dalje negde moraju da padnu i izazovu štetu, za razliku od kinetičke odbrane koja ih uništava u vazduhu.

Elektronsko ratovanje predstavlja beskrajnu bitku signala i matematike, a ruske snage su početkom 2025. godine uvele nadograđene antene Kometa otporne na ometanje, koje su starije verzije Lime učinile neefikasnim.