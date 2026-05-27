Evropska unija je pozvala ruskog otpravnika poslova u Briselu posle pretnje Moskve upućene diplomatama u Kijevu, rekla je danas portparolka EU.

- Ruska pretnja upućena stranim državljanima i diplomatama da napuste Kijev predstavlja neprihvatljivu eskalaciju - rekla je danas porptarolka EU Anita Hiper na društvenoj mreži Iks.

Ona je rekla da je pozvan ruski otpravnik poslova na razgovor da se traži od Rusije da prestane sa gađanjem civila i da se "angažuje u iskrenim mirovnim pregovorima počevši od bezuslovnog primirja".

Takođe je naglasila da će delegacija Evropske unije ostati u glavnom gradu Ukrajine.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova juče je pozvalo strane državljane koji žive u Kijevu, uključujući i diplomatsko osoblje da napuste glavni grad Ukrajine pred novo bombardovanje koje će uključiti zvanične zgrade, odnosno "centre odlučivanja".

Novi udari će biti sprovedeni "na centre odlučivanja i firme iz vojno-industrijskog kompleksa" u Kijevu, upozorilo je rusko Ministasrstvo spoljnih poslova u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

