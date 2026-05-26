SIN OSNIVAČA MANGA POVUKAO SE SA FUNKCIJE! Odlazi iz modne imperije da spasi čast - Džonatan Andik progovorio o jezivim optužbama za ubistvo oca!
Džonatan Andik, sin osnivača modne kuće Mango, Isaka Andika, privremeno se povlači sa mesta potpredsednika te modne grupe nakon što je imenovan za osumnjičenog u istrazi o smrti njegovog oca.
U otvorenom pismu objavljenom u utorak, Andik je snažno protestovao zbog svoje nevinosti, rekavši da optužba "nema nikakve veze sa stvarnošću", ali da bi njeno "razbijanje" trajalo dugo.
- Konstruisan je javni narativ koji je jednostran, izvučen iz konteksta i iskrivljen, i koji je stvorio percepciju krivice koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Znam da će za njegovo razbijanje biti potrebno vreme, trud i intenzivna posvećenost - rekao je Andik.
Španski sud jeprošle nedelje imenovao Andika kao osumnjičenog.
Isak Andik je preminuo u decembru 2024. godine nakon što je pao sa litice sa više od 100 metara dok su njih dvojica planinarili u planinama izvan Barselone. U sudijskom nalogu se navodi da postoje dokazi koji ukazuju na to da smrt možda nije bila slučajna i da je Džonatan Andik "igrao aktivnu i unapred smišljenu ulogu".
Džonatan Andik je imenovan za izvršnog potpredsednika holding kompanije Mango u januaru 2025. godine, oko šest nedelja nakon očeve smrti. Upravni odbor kompanije Mango izdao je u utorak saopštenje u kojem izražava "puno poverenje da će sudski postupak biti povoljno rešen i veruje da će se to dogoditi što je pre moguće".
U sudijskom nalogu se navodi da se odnos između oca i sina pogoršao zbog Džonatanove Andikove opsesije novcem, a njegove poruke na WhatsApp-u su izražavale "osećanja mržnje, ogorčenosti i misli o smrti, te je krivio oca za svoju situaciju".
Džonatan Andik (45) je to osporio. U svom otvorenom pismu je rekao: "Podelili smo mnogo srećnih, dragocenih i ljubavnih trenutaka zajedno.
Kao što je slučaj u mnogim porodicama, suočili smo se i sa teškim i izazovnim vremenima, koja smo prevazišli velikim trudom, velikodušnošću i podrškom".
