Džonatan Andik, sin osnivača modne kuće Mango, Isaka Andika, privremeno se povlači sa mesta potpredsednika te modne grupe nakon što je imenovan za osumnjičenog u istrazi o smrti njegovog oca.

U otvorenom pismu objavljenom u utorak, Andik je snažno protestovao zbog svoje nevinosti, rekavši da optužba "nema nikakve veze sa stvarnošću", ali da bi njeno "razbijanje" trajalo dugo.

- Konstruisan je javni narativ koji je jednostran, izvučen iz konteksta i iskrivljen, i koji je stvorio percepciju krivice koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Znam da će za njegovo razbijanje biti potrebno vreme, trud i intenzivna posvećenost - rekao je Andik.

Španski sud jeprošle nedelje imenovao Andika kao osumnjičenog.

Isak Andik je preminuo u decembru 2024. godine nakon što je pao sa litice sa više od 100 metara dok su njih dvojica planinarili u planinama izvan Barselone. U sudijskom nalogu se navodi da postoje dokazi koji ukazuju na to da smrt možda nije bila slučajna i da je Džonatan Andik "igrao aktivnu i unapred smišljenu ulogu".

Džonatan Andik je imenovan za izvršnog potpredsednika holding kompanije Mango u januaru 2025. godine, oko šest nedelja nakon očeve smrti. Upravni odbor kompanije Mango izdao je u utorak saopštenje u kojem izražava "puno poverenje da će sudski postupak biti povoljno rešen i veruje da će se to dogoditi što je pre moguće".

U sudijskom nalogu se navodi da se odnos između oca i sina pogoršao zbog Džonatanove Andikove opsesije novcem, a njegove poruke na WhatsApp-u su izražavale "osećanja mržnje, ogorčenosti i misli o smrti, te je krivio oca za svoju situaciju".

Džonatan Andik (45) je to osporio. U svom otvorenom pismu je rekao: "Podelili smo mnogo srećnih, dragocenih i ljubavnih trenutaka zajedno.