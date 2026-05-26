Poznati ruski investitor Aleksandar Galicki napustio je Rusiju koristeći holandski pasoš ubrzo nakon sudske odluke kojom je njegov fond "Almaz Kepital Partners" proglašen za ekstremističko udruženje, izjavio je tužilac u Moskovskom gradskom sudu.

Prema rečima tužioca, Galicki je samo dva dana nakon izricanja presude prekršio izrečene mere obezbeđenja i preko Belorusije pobegao iz zemlje.

Tverski sud u Moskvi je 23. marta zabranio rad ovog fonda nakon što je Generalno tužilaštvo dokazalo da je organizacija investirala u startap projekte koji su direktno učestvovali u finansiranju Oružanih snaga Ukrajine.

Ovo bekstvo dolazi nakon što je nedavno Denis Bucajev prebegao iz Moskve u Vašington.

Država konfiskovala imovinu, zemljište i poznati auto servis

Pored zabrane rada fonda, sud je od Galickog i sa njim povezanih lica trajno oduzeo imovinu u ukupnoj vrednosti od oko 8 milijardi rubalja. Konfiskacija obuhvata luksuzne nekretnine, brojne zemljišne parcele u Moskvi i Podmoskovlju, kao i više od 7 milijardi rubalja koji su se nalazili na bankovnim računima optuženog investitora. Takođe, u vlasništvo države zvanično je prebačen i poznati servis za prodaju polovnih automobila Kar Prajs, koji je do sada bio u vlasništvu kompanije Selanikar.

Porodična drama i samoubistvo u zatvoru

Aleksandar Galicki je i tokom 2025. godine bio u centru velike pažnje javnosti zbog žestokog sudskog procesa oko podele imovine sa bivšom suprugom Alijom Galickom.

Protiv nje je tada bio pokrenut krivični postupak zbog optužbi za iznudu neverovatnih 150 miliona dolara.