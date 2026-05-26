Francuskinja koja je ostavila svoju decu u portugalskoj šumi poslata je u najozloglašeniji ženski zatvor u toj zemlji.

Marin Ruso i očuh Mark Balabriga optuženi su u Francuskoj da su ostavili petogodišnjeg Bartelemija i trogodišnjeg Zakarija u blizini mesta Alkaser do Sal.

Ruso (41) je u subotu prebačena u zatvor Tires u Lisabonu radi određivanja pritvora, prenosi portugalska novinska agencija Lusa. Ovna neće moći da napušta svoju ćeliju niti da kontaktira sa drugim zatvorenicama. Balabriga (55) je poslat u zatvor Setubal.

Ovaj zatvor, koji je često u fokusu dokumentaraca o stvarnim zločinima, dom je za oko 450 zatvorenica i uglavnom se povezuje sa ubicama i zlostavljačima dece.

Unutar kompleksa postoje jaslice za trudne zatvorenice, kao i škola, frizerski salon i prostor za izradu rukotvorina, pravljenje tepiha i tkanje na razboju.

Vezali im povez preko očiju, pa im zadali bizaran zadatak da bi se "spasili" Ruso i Balabriga su navodno vezali oči deci i rekli im da poveze smeju da skinu tek kada pronađu zakopani nož. Bartelemi je nakon nekoliko minuta uspeo da iskopa nož i skine povez, ali su tada shvatili da su im roditelji nestali, ispričala su deca policiji.

Sve što su mališani imali sa sobom bila je rezervna odeća, dve flaše vode, keks, jedna kruška i pomorandža. Roditelji su im prethodno rekli da su u šumi kako bi pronašli skrivenu igračku.

Dečake su pronašli Euženija i Artur Kvintas dok su lutali seoskim putevima mesta Monte Novo do Sul u utorak oko 19 časova.

Artur je za medij SIC Notícias izjavio da su deca "vrištala i plakala" dok su hodala državnim putem.

- Kako bi prevarila decu, majka im je vezala oči i ostavila ih u šumi pod izgovorom da se igraju. Rekli su im da idu i potraže igračku - rekao je Artur.

Bračni par je dečake odveo u obližnju policijsku stanicu. Nakon što su ih lekari pregledali i potvrdili da su zdravi, deca su smeštena u hraniteljsku porodicu.

Potraga i hapšenje

Otac dece je prethodno prijavio njihov nestanak francuskoj policiji i optužio Ruso za otmicu, dok je majčina porodica prijavila da je Marin nestala još 11. maja.

- Bilo je iznenađujuće to što nije bila kod kuće, nije imala nikakav razlog za odsustvo, a nikoga nije obavestila. Uspeli smo da lociramo njeno kretanje, sukcesivno na jugu Francuske, u Španiji i u Portugaliji, ali nismo mogli da stupimo u kontakt sa njom - izjavio je tužilac Žan Rišer za AFP.

Ruso i Balabriga su uhapšeni u četvrtak dok su sedeli u bašti jednog kafića u blizini grada Fatime.

Pre nego što su sprovedeni u svoje zatvorske ćelije, list Correio da Manhã preneo je da se iz njihovih odvojenih pritvorskih jedinica čulo kako "viču jedno na drugo".

Okružni sud u Setubalu odredio im je pritvor jer se smatra da postoji visok rizik od bekstva. Balabriga, inače bivši oficir francuske žandarmerije, takođe se tereti za teški napad. Na nekim od njegovih poslednjih snimaka na društvenim mrežama pre hapšenja, vidi se kako luta poljima, snima životinje i posmatra nebo.