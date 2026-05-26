Slušaj vest

Sigurnosne kamere na pešačkom prelazu u Invernesu u Škotskoj zabeležile su stravične trenutke u kojima grupa tinejdžera rizikuje živote igrajući se na železničkoj pruzi dok vozovi prolaze pored njih.

Na snimcima koje je objavio Netvork Rejl vidi se kako voz za dlaku promašuje grupu dece koja bukvalno plešu na šinama, dok drugi snimak prikazuje nekoliko nepromišljenih dečaka kako namerno stavljaju kamenje na prugu.

Kroz ovaj prelaz svakog dana prođe oko 30 vozova koji dostižu brzinu do 80 kilometara na sat, zbog čega šefovi železnice apeluju na građane da poštuju znakove upozorenja i nikada ne pokušavaju da prelaze prugu kada se lokomotiva približava.

Kočenje u poslednjoj sekundi i ples ispred lokomotive

Jedan od najšokantnijih snimaka prikazuje trenutak u kojem je mašinovođa bio primoran da aktivira kočnicu za hitne slučajeve u poslednjoj sekundi nakon što je primetio dvojicu tinejdžera kako se motaju nasred pruge.

Voz se kretao uskom jednokolosečnom prugom kada su se dečaci odjednom pojavili iz grmlja i stali direktno ispred nadolazećeg vozila.

Foto: Daily Mail Printscreen

Mašinovođa je pritisnuo kočnicu, ali je uspeo da zaustavi tešku kompoziciju tek nekoliko trenutaka nakon prolaska kroz prelaz, izbegavši dečake za svega nekoliko stopa. Umesto da pobegnu, tinejdžeri su potpuno mirno posmatrali lokomotivu koja se zaustavljala, iako su sekunde delile od sigurne smrti, a pre nego što su napustili mesto, jedan od njih je još jednom zaplesao na šinama.

Deca pravila barikade od kamenja na šinama

Samo nedelju dana ranije na istom prelazu zabeležen je još jedan neverovatan incident u kojem je učestvovala grupa dece. Kamere su zabeležile trenutak kada je jedan dečak dotrčao do sredine pruge i počeo da stavlja gomile kamenja na šine, u čemu su mu se odmah pridružila još tri prijatelja.

Sve vreme se čuo njihov smeh i međusobno nadvikivanje dok su izvodili ovu opasnu šalu, nakon čega su pobegli u bezbednu zonu.

Foto: Daily Mail Printscreen

Šefica operativne bezbednosti u Netvork Rejlu Rejčel Šo upozorila je da su ovakvi incidenti neverovatno zabrinjavajući i da pruga nije mesto za druženje sa prijateljima.

"To je operativno okruženje sa brzim vozovima koji ne mogu da skrenu s puta ili da se brzo zaustave", izjavila je Šo.