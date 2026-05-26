Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Iz Moskve su stigle zvanične najave o pokretanju masovnih i sistematskih napada na Kijev.

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije i Ministarstvo spoljnih poslova uputili su javan i dramatičan poziv svim stranim državljanima, uključujući diplomatsko osoblje i međunarodne organizacije, da hitno napuste prestonicu.

Ovaj potez izazvao je paniku širom zemlje i otvorio samo jedno pitanje: da li glavni grad Ukrajine u narednim danima čeka potpuni pakao?

Kao glavni razlog za ovu radikalnu meru, Moskva navodi nedavni ukrajinski napad dronovima na grad Starobeljsk u Luganskoj oblasti. U ovom udaru pogođena je zgrada studentskog doma gde je, prema ruskim podacima, stradalo najmanje 18 osoba, uglavnom mladih ljudi.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Ruska strana je saopštila da je ovim činom pređena „crvena linija” i najavila je oštar odgovor. Zbog toga je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov lično, u telefonskom razgovoru, preneo dramatično upozorenje američkom državnom sekretaru Marku Rubiju. Lavrov je naglasio da Ruska Federacija započinje seriju preciznih i destruktivnih udara. Direktne mete biće vojno-industrijski kompleksi, pogoni u kojima se projektuju i prave borbeni dronovi, ali i sami „centri za donošenje odluka” u Kijevu.

Poziv na evakuaciju i diplomatski pritisak

U okviru ovog upozorenja, Rusija je otvoreno pozvala i ambasadu SAD, kao i ostala strana predstavništva, da osiguraju bezbednost svojih ljudi. Istovremeno, stanovništvu Kijeva je upućen apel da se ne približava vojnim i administrativnim zgradama koje će biti mete napada.

S druge strane, iz Vašingtona stižu umereniji tonovi. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Moskva nije uputila direktan ultimatum za evakuaciju konkretno američke ambasade, već da je ovde reč o širem upozorenju zbog rizika od eskalacije. U međuvremenu, evropske diplomate poručuju da ne planiraju povlačenje, dok Kijev ove najave naziva „ucenom” i traži hitnu isporuku dodatnih PVO sistema.

1/39 Vidi galeriju Masovni ruski napad raketama i dronovima na rusku prestonicu Kijev, ubijeno najmanje 24 i ranjeno 48 ljudi Foto: Efrem Lukatsky/AP, Evgeniy Maloletka/AP, MAXYM MARUSENKO/EPA

Svet u strahu od nove faze rata

Najava sistematskih napada na Kijev podigla je ulog u ovom ratu na najviši nivo od njegovog početka. Bez obzira na to da li su upozorenja Moskve deo psihološkog pritiska ili stvarni uvod u masovne udare, prestonica Ukrajine se sprema za izuzetno teške dane.

Naredni sati i dani pokazaće da li diplomatija još uvek može da pronađe izlaz ili će Kijev ponovo biti pod vatrenom kišom najmodernijeg ruskog naoružanja nove generacije.