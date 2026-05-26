"USPEŠNO TESTIRANJE SARMATA I NUKLEARNE VEŽBE BI MOGLI DA OHLADE NEKE USIJANE GLAVE" Ruske atomske bojeve glave stigle u Belorusiju
Uspešna testiranja međukontinentalne balističke rakete Sarmat i završene nuklearne vežbe mogu naterati Zapad da trezveno sagleda moguće posledice svoje politike prema Rusiji i njenim saveznicima, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu.
On je u utorak, na sastanku komiteta sekretara saveta bezbednosti zemalja ODKB-a (Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti koju čine Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan) u Moskvi, istakao da će ovi potezi "rashladiti usijane glave zapadnih stratega".
Šojgu je naglasio da je to direktan odgovor na avanturističku politiku Zapada koja ugrožava bezbednost Rusije i njenih partnera.
Više od 64.000 vojnika podiglo nuklearni štit
Prethodno je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo da su od 19. do 21. maja održani masovni manevri u uslovima pretnje od agresije. U ovim vežbama učestvovale su Strateške raketne snage, Severna i Pacifička flota, dalekometna avijacija, kao i delovi Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga.
Prema zvaničnim podacima ruskih vojnih vlasti, u vežbama je učestvovalo više od 64.000 ljudi, preko 7.800 jedinica naoružanja, vojne i specijalne tehnike, uključujući više od 200 raketnih lansera, preko 140 letelica, 73 površinska broda i 13 podmornica, od kojih su 8 strateške nuklearne podmornice.
Ruske atomske bojeve glave stigle u Belorusiju, Sarmat spreman za dežurstvo
U okviru ovih vežbi, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je da je izvršeno uspešno dopremanje nuklearne municije u terenska skladišta raketne brigade stacionirane na teritoriji Belorusije.
Istovremeno, komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev izvestio je predsednika Rusije Vladimira Putina o uspešnom lansiranju nove međukontinentalne balističke rakete Sarmat, koje je izvedeno 12. maja.
Prema rečima Karakajeva, prvi puk opremljen ovim najsavremenijim raketnim sistemom biće postavljen na borbeno dežurstvo do kraja 2026. godine u Krasnojarskom kraju.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)