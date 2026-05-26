Uspešna testiranja međukontinentalne balističke rakete Sarmat i završene nuklearne vežbe mogu naterati Zapad da trezveno sagleda moguće posledice svoje politike prema Rusiji i njenim saveznicima, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu.

On je u utorak, na sastanku komiteta sekretara saveta bezbednosti zemalja ODKB-a (Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti koju čine Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan) u Moskvi, istakao da će ovi potezi "rashladiti usijane glave zapadnih stratega".

Šojgu je naglasio da je to direktan odgovor na avanturističku politiku Zapada koja ugrožava bezbednost Rusije i njenih partnera.

Više od 64.000 vojnika podiglo nuklearni štit

Prethodno je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo da su od 19. do 21. maja održani masovni manevri u uslovima pretnje od agresije. U ovim vežbama učestvovale su Strateške raketne snage, Severna i Pacifička flota, dalekometna avijacija, kao i delovi Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga.

Prema zvaničnim podacima ruskih vojnih vlasti, u vežbama je učestvovalo više od 64.000 ljudi, preko 7.800 jedinica naoružanja, vojne i specijalne tehnike, uključujući više od 200 raketnih lansera, preko 140 letelica, 73 površinska broda i 13 podmornica, od kojih su 8 strateške nuklearne podmornice.

U okviru ovih vežbi, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je da je izvršeno uspešno dopremanje nuklearne municije u terenska skladišta raketne brigade stacionirane na teritoriji Belorusije.

Istovremeno, komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev izvestio je predsednika Rusije Vladimira Putina o uspešnom lansiranju nove međukontinentalne balističke rakete Sarmat, koje je izvedeno 12. maja.