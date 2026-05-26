Iransko Ministarstvo spoljnih poslova najoštrije je danas osudilo, kako je navelo, "očigledna i neopravdana" američka kršenja primirja u Ormuskom moreuzu.

Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove "zle namere" i da nijedan čin agresije neće da ostane bez odgovora, prenosi iranska Press tv.

"Izvođenje ovih agresivnih akcija, istovremeno sa diplomatskim procesom kojim posreduje Pakistan, još jednom je razotkrilo zle namere i lošu veru američkog vladajućeg establišmenta pred iranskim narodom, narodima regiona i međunarodnom zajednicom", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo nije navelo detalje o navodnim kršenjima primirja, ali su iranske agencije prenele da su tokom noći zabeleženi zvuci nalik eksplozijama u priobalnim oblastima istočno od Bandar Abasa i u blizini Sirika na jugu Irana i Džaska, na izlazu iz Ormuskog moreuza prema Omanskom zalivu.

Portparol Centralne komande američke vojske (CENTCOM) Timoti Hokins potvrdio je da su američke snage u ponedeljak izvele napade na jugu Irana, tvrdeći da je reč o "napadima u samoodbrani" usmerenim na raketne položaje i iranske čamce koji su pokušavali da postave mine u blizini strateške luke Bandar Abas, na severnoj strani Ormuskog moreuza.

Ormuski moreuz

Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su njegove jedinice protivvazdušne odbrane oborile američki dron MQ-9 Reaper iznad voda Persijskog zaliva, kao i da su primorale izviđački dron RQ-4 Global Hawk i borbeni avion F-35 da se povuku iz iranskog vazdušnog prostora.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova naglasilo je da pristup Irana na "bojnom polju, ulicama i u diplomatiji" počiva na "dubokom nepoverenju prema američkom režimu, zasnovanom na razumevanju njegove zlonamerne i kriminalne prirode prema iranskom narodu".

U saopštenju se američke akcije ocenjuju kao jasno kršenje člana 2, stav 4 Povelje Ujedinjenih nacija i sporazuma o primirju od 8. aprila, uz poruku da Vašington snosi "odgovornost za sve posledice koje proizlaze iz ovih agresivnih akata".

"Nema sumnje da Islamska Republika Iran nijedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora i da neće ni najmanje oklevati u odbrani same suštine Irana", upozorava se u saopštenju.

Najnoviji američki napadi, kako se navodi, predstavljaju kršenje sporazuma o primirju postignutom uz posredovanje Pakistana, kojim su od početka aprila uglavnom obustavljeni američko-izraelski napadi na Iran.