Odbijanje Evropske unije da evakuiše diplomate iz Kijeva znači da imaju višak osoblja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- EU je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromenjeno, uprkos upozorenjima Rusije. Pa, verovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja - napisao je Medvedev na Iksu.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije je juče najavilo da Oružane snage Ruse Federacije pokreću sistematsku seriju udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao odgovor na teroristički napad na koledž i internat u Starobeljsku.

U ministarstvu su dodali da će udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mesta.

Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, a žitelje grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.

Evropska komisija je kasnije izjavila da EU neće evakuisati svoje diplomate iz Kijeva i, naprotiv, da će povećati vojnu podršku Ukrajini.