Slušaj vest

Odbijanje Evropske unije da evakuiše diplomate iz Kijeva znači da imaju višak osoblja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- EU je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromenjeno, uprkos upozorenjima Rusije. Pa, verovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja - napisao je Medvedev na Iksu.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije je juče najavilo da Oružane snage Ruse Federacije pokreću sistematsku seriju udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao odgovor na teroristički napad na koledž i internat u Starobeljsku.

U ministarstvu su dodali da će udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mesta.

Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, a žitelje grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.

Evropska komisija je kasnije izjavila da EU neće evakuisati svoje diplomate iz Kijeva i, naprotiv, da će povećati vojnu podršku Ukrajini.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaRUSIJA NAJAVILA ŽESTOKE UDARE NA UKRAJINU: Moskva pozvala strance i diplomate na hitnu evakuaciju! Osveta za Lugansk - na meti centri odlučivanja!
collage.jpg
PlanetaGENERALNI SEKRETAR UN: Duboko sam zabrinut zbog ruske najave novih napada na ciljeve u Kijevu
Kijev (5).jpg
PlanetaZADAT SNAŽAN UDARAC PUTINU, KLJUČNI OBJEKTI U PLAMENU! Lenjingradska oblast je sada linija fronta, Tuapse GORI četvrti put, ekološke posledice su KATASTROFALNE!
pp.png
Planeta"RUSIJA ĆE UPOTREBITI NUKLEARNO ORUŽJE"! Najozbiljnije upozorenje Medvedeva: Ako se nuklearna tehnologija prenese u Kijev, udarićemo Britaniju i Francusku!
Dmitrij Medvedev.jpg
PlanetaOVO JE MAPA RUSKIH "LEGITIMNIH CILJEVA" U EVROPI! Spisak postrojenja za proizvodnju dronova od Velike Britanije i Nemačke, do Finske, Litvanije i Izraela (FOTO)
Evropa Rusija mete dronovi.jpg
Planeta"RUSIJA ĆE POBEDITI U RATU"! MEDVEDEV ZAPRETIO: Imamo oružje koje nema niko, to su i neprijatelji shvatili
Dmitrij Medvedev
PlanetaRUSIJA JE UPRAVO IZNELA SVOJ KRAJNJI CILJ U RATU U UKRAJINI: Dok Amerika vrši pritisak, evo šta Moskva zaista želi?
Abu Dabi.jpg