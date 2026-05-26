Laž su tvrdnje Belorusije da je prošle nedelje otkrila 166 ukrajinskih dronova u svom vazdušnom prostoru, izjavio je šef Centra Ukrajine za borbu protiv dezinformacija Andrij Kovalenko.

"Upravo to Rusija zahteva od Belorusije" - da "izazove incidente u interesu Moskve", napisao je Kovalenko na društvenim mrežama, podsetivši da je Belorusija 2022. godine stavila svoju teritoriju Rusiji na raspolaganje za invaziju na Ukrajinu.

Portparol ukrajinske Državne granične službe Andrij Demčenko je belorusku tvrdnju ocenio kao "još jedan pokušaj da se Ukrajina okrivi za nešto i da bi se Ukrajina naterala da preuzme odgovornost", preneo je pariski Mond.

Šta je ranije rekao Volfovič?

Državni sekretar Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandra Volfovič je izjavio da je Belorusija prošle nedelje otkrila 166 ukrajinskih dronova u svom vazdušnom prostoru, i da "svakodnevno naši sistemi protiv-vazduhoplovne odbrane redovno otkrivaju prelazak borbenih dronova preko granice Belorusije i Ukrajine i njihovo sletanje na našu teritoriju".

Volfovič je to kazao u Moskvi, na sastanku Komiteta sekretara Saveta bezbednosti Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, koalicije kojom dominira Rusija.

Volfovič je dodao da su to u nekim slučajevima "pokušaji oštećenja elemenata granične infrastrukture pod izgovorom slučajnih upada".

On je rekao da Ukrajina oprema i minira oblasti duž granice s Belorusijom i "aktivno sprovodi izviđačke misije na teritoriji Belorusije".