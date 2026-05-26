Evropska unija je poručila da njene diplomate ostaju u kijevu uprskos ruskom upozorenju o novim napadima na ukrajinsku prestonicu.

"EU zadržava svoju prisutnost i delovanje u Kijevu, a ove pretnje odišu očajem", rekla je portparolka Evropske komisije Anita Hiper na konferenciji za medije u Briselu.

Dodala je da Rusija pokušava da izazove strah i izolaciju.

"Žele strah i izolaciju u Ukrajini i drugde, ali imamo jasnu poruku: To neće uspeti", rekla je ona.

Anita Hiper je, ponavljajući ranije izjave šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, rekla da Rusija "gubi na frontu" te se ponovno okreće napadima na civile i civilnu infrastrukturu.

"Ti su napadi, nažalost, svakodnevna stvarnost za Ukrajinu, Kijev i njegove građane, ali i za našu delegaciju na terenu", rekla je.

Navela je i da je pogođeno sedište civilne misije EU u Kijevu, što je opisala kao "nepromišljene napade".

Anita Hiper je rekla da je Evropska unija zbog najnovijih događaja pozvala ruskog otpravnika poslova na razgovor. Prema njenim rečima, ruski potezi pokazuju da Moskva "apsolutno nije zainteresovana za mir" te da pokazuje "potpuno nepoštovanje" prema mirovnim naporima.

Dodala je da će EU nastaviti da pomaže Ukrajinu dodatnom PVO i finansijskom pomoći. Ministri spoljnih poslova država članica uskoro bi trebali razgovarati o dodatnom pritisku na Rusiju.

Rusija je u ponedeljak pozvala stanovnike Kijeva, uključujući diplomate i zaposlene međunarodnih organizacija, da što pre napuste grad zbog planiranih napada na objekte povezane s ukrajinskom vojnom industrijom.

Moskva tvrdi da će mete biti pogoni za proizvodnju dronova i komandni centri, nakon napada u delu Luganske oblasti pod ruskom kontrolom u kojem je poginula 21 osoba.

Ukrajina odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da gađa isključivo vojnu infrastrukturu u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.

Kurir.rs/Rojters

