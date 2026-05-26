Izraelski premijer Benjamin Netanjahuizjavio je danas da Izrael pojačava intenzitet vojnih operacija u Libanu tako što zauzima strateške pozicije i jača bezbednosne tampon zone nakon porasta napada dronova Hezbolaha.

"Izraelska vojska deluje sa značajnim snagama na terenu i preuzima kontrolu nad strateški dominantnim pozicijama. Jačamo bezbednosnu tampon zonu kako bismo zaštitili zajednice severnog Izraela", rekao je Netanjahu na sednici izraelskog Kabineta za bezbednost, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, Izrael radi na unapređenju rešenja protiv dronova koji nose eksplozive.

Sednica je otvorena nakon što se Netanjahu ranije danas konstultovao sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i načelnikom

Generalštaba izraelske vojske, general-potpukovnikom Ejalom Zamirom u vojnom sedištu Kirja u Tel Avivu.

Izraelska vojska je ranije danas saopštila da je poslednjih dana proširila kopnene operacije van određene bezbednosne zone u delovima južnog Libana.