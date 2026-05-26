Američki predsednik Donald Tramp, koji sledećeg meseca puni 80 godina, rekao je da je „sve savršeno“ nakon što je obavljen lekarski pregled u Nacionalnom vojno-medicinskom centru Volter Rid.

Američki predsednik nije dao nikakve detalje u kratkoj objavi na Truth Social-u, rekavši da je pregled završen.

"Upravo sam završio šestomesečni lekarski pregled u Vojno-medicinskom centru Volter Rid. Sve je prošlo SAVRŠENO. Hvala sjajnim lekarima i osoblju! Vraćam se u Belu kuću".

Tramp se često predstavlja kao energičniji i u boljoj formi od Džoa Bajdena, njegovog demokratskog prethodnika koji je napustio funkciju prošle godine u 82. godini.

Međutim, nedavne fotografije koje prikazuju osip na njegovom vratu pokrenule su pitanja o Trampovom zdravlju, nakon slika otečenih članaka i modrice na ruci prekrivenoj šminkom iz jula 2025. godine.

Tramp, koji slavi rođendan 14. juna, postao je najstarija osoba koja je obavljala dužnost u Beloj kući kada je stupio na dužnost u januaru 2025. godine.

Poseta Nacionalnom vojnomedicinskom centru Volter Rid bila je Trampov treći lekarski pregled u poslednjih 13 meseci.