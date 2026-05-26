Centralna komanda SAD (CENTCOM) danas je demantovala medijske izveštaje da je američka mornarica nastavila da prati komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz.

U objavi na društvenoj mreži X, CENTCOM je odbacio tvrdnje o ponovnom pokretanju inicijative „Projekat sloboda“ i saopštio da američke snage ne pružaju pomoć komercijalnim brodovima koji prolaze kroz strateški plovni put.

Demanti je usledio nakon što je Volstrit žurnal, pozivajući se na američke vojne zvaničnike, ranije tog dana objavio da je mornarica pratila grčki supertanker koji je prevozio dva miliona barela sirove nafte kroz moreuz kod obale Omana.

Prema neimenovanim američkim vojnim zvaničnicima u izveštaju, brod je bio zadržan u regionu od početka marta i sada je bio na putu ka Indiji kako bi isporučio teret.

Pomenuta inicijativa „Projekat sloboda“, u okviru koje je američke snage trebalo da prate brodove kroz taj ključni pomorski koridor, obustavljena je ranije ovog meseca, samo 36 sati nakon što je pokrenuta.